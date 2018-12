Cecilia Rodriguez con Ignazio e Damante: “Se volete vederli…”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono in vacanza insieme ad Andrea Damante. Tutti nella stessa stanza, in questa storia Instagram, i maschi della situazione si allenano duramente. Ci sarà sicuramente qualche evento in programma, altrimenti non si spiega tutta questa foga agonistica nell’allenarsi. Cecilia Rodriguez, unica femmina in questione, si diletta a riprenderli mentre entrambi sono concentratissimi nelle loro faccende. In una storia che ha appena pubblicato su Instagram si vedono Ignazio Moser ed Andrea Damante senza maglia. Pettorali scolpiti, addominali bene in vista. Insomma, Cecilia di sicuro non sarà sconsolata in questa vacanza. Tant’è che nella didascalia del suo video scrive: “Ragazze, se volete vedere uomini n*di venite sul mio Instagram”.

Cecilia Rodriguez in vacanza con Ignazio Moser ed Andrea Damante

Una bella vacanza in Trentino in attesa dell’anno nuovo era proprio quello che ci voleva. Non sappiamo ancora, per ora, con chi trascorreranno la fine di quest’anno. Belen Rodriguez, intanto, come vediamo dalle sue storie Instagram, ha lasciato l’Europa con un volo intercontinentale. Cecilia e Belen non staranno, dunque, insieme, a Capodanno? Beh, forse no. Forse è per questo che l’intera famiglia Rodriguez ha preferito riunirsi per le feste di Natale. Probabilmente, per il 31 dicembre avevano programmi diversi e non riuscivano a conciliarsi. Beh, l’importante è divertirsi e star bene. Non trovate?

Cecilia Rodriguez sta più che bene in questo momento della sua vita, stando a quanto si vede dalle storie Instagram. Tante coccole, tanti momenti teneri con il suo amato Ignazio. Insomma, proprio non ha da annoiarsi. Soprattutto adesso che si ritrova due uomini muscolosi che girano per casa. Tante donne, in questo momento, la staranno invidiando e non poco.