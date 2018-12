Elena Morali parla del matrimonio: “Certe voci hanno portato male”

Elena Morali parla del suo matrimonio con ‘Scintilla’ al settimana Nuovo. Ne parla perché, nonostante sia arrivata la tanto attesa proposta, ancora non c’è una data ufficiale. “Ne abbiamo parlato tempo fa e ci ha portato male”, dice la showgirl, ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Forse, qualcosa non è andato secondo i piani e i due hanno dovuto optare per rimandare il matrimonio. Ultimamente, li abbiamo visti uno accanto all’altra, sempre più complici e innamorati nelle storie Instagram. Per cui, dubitiamo fortemente ci siano problemi di coppia.

Elena Morali: “Non parlerò più del matrimonio”

“Ho deciso di non parlarne più. In televisione è tutto esasperato. Ne ho parlato in passato e ci ha portato male. L’amore per Scintilla non se n’è mai andato. In televisione è tutto esasperato. Quindi ho deciso che non parlerò più del nostro matrimonio. L’ho fatto e ci ha potato male. Se decideremo di sposarci lo faremo in gran segreto, magari in qualche luogo esotico. Ma soprattutto lontano dai pettegolezzi e dalle malignità”, queste le sue parole.

Parole che riusciamo ad interpretare come quelle di una persona che ha subito qualche malignità da qualcuno. Qualcuno che ha parlato troppo di cose che forse non sapeva. Ma sono tutte supposizione. Interpretazioni, appunto. Il vero motivo per cui la coppia ha rimandato la data del matrimonio non è ancora noto. Elena ci fa sapere che, se e quando accadrà, sarà lontano dai riflettori. In un posto esotico. Immaginiamo già, dunque, il matrimonio in spiaggia in stile soap opera americana. Beh, non sarebbe niente male. Sicuramente, sarebbe lontano dagli occhi indiscreti di cui parla lei nell’intervista. Come andrà a finire? Staremo a vedere…