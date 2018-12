Elisabetta Gregoraci, l’affettuoso messaggio su Flavio Briatore

Un Natale ricco d’amore è stato quello appena trascorso per Elisabetta Gregoraci. Dopo la separazione con Flavio Briatore, la showgirl calabrese ha deciso di trascorrere le feste insieme a suo figlio Nathan Falco e, soprattutto, insieme al suo ex marito. Una scelta inaspettata ma che, senz’altro, ha stupito tutti. La coppia si è amata tantissimo. Sono stati insieme, infatti, dal 2007 al 2018. E, nonostante la separazione, i due hanno deciso di mantenere un rapporto pacifico. Soprattutto per il bene del loro unico figlio. A raccontarlo è Elisabetta stessa sulle pagine del settimanale “Chi”.

È passato circa un anno dalla separazione con Flavio Briatore, eppure Elisabetta Gregoraci torna sull’argomento. In un’intervista al settimanale “Chi”, infatti, la bella calabrese ha raccontato del suo rapporto con il suo ex marito. La loro storia d’amore, durata per circa 12 anni, ha davvero incantato milioni di italiani. Nessuno avrebbe scommesso su di loro. E, invece, a dispetto della male lingue, i due hanno dimostrato sempre la loro forza, mettendo al mondo anche un bambino, Nathan Falco. È proprio per il suo bene che Elisabetta ha deciso di trascorrere il Natale ricongiungendo la sua famiglia. “È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo”, questo dichiara Elisabetta al settimanale. Confermando, ancora una volta, quanto Flavio sia importante per lei.

Elisabetta Gregoraci, l’amore e i buoni propositi per il 2019

Dopo aver parlato del suo rapporto con Flavio Briatore, Elisabetta affronta un altro argomento: l’amore. Pochi mesi fa, infatti, la showgirl è stata vista in compagnia di un uomo. Ci riferiamo all’imprenditore Francesco Bettuzzi. In merito a questo, infatti, Elisabetta dichiara: “Una vita senza amore, che vita sarebbe?” La risposta non è molto chiara, diciamo la verità. Ma lascia presagire qualcosa. In bocca al lupo!