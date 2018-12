Emma Marrone, foto da ragazza: è irriconoscibile, capelli scuri e lunghissimi.

E’ certamente una delle icone rock del panorama musicale nostrano e gli italiani, ormai già da diversi anni, hanno imparato a conoscerla per la sua carica, la sua voce e la sua bellezza. Una delle caratteristiche che più la identificano, però, è certamente quella dei capelli biondi. Non tutti, però, sanno che non è sempre stato questo il colore dei suoi capelli e la sua acconciatura.

A svelare questo “mistero” è stata la stessa cantante, che attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha mostrato com’era da ragazzina. Resta immutata la sua bellezza, al pari del fascino dei suoi occhi, ma riconoscerla è davvero molto difficile. Anche per chi la conosce e la stima ormai da diversi anni

Emma marrone da ragazza, capelli lunghi e scuri

A rendere pubblica quella che è stata la sua evoluzione ed i suoi cambiamenti è stata, come detto, lei in persona, attraverso un post su Instagram.

Come si evince da questo scatto, aveva i capelli a dir poco diversi da quelli biondi che da tempo la rendono inconfondibile. Erano, all’epoca, non solo molto più lunghi di quelli che ha attualmente, ma anche scuri. Lei stessa lo sottolinea nel post in questione: “2006. Avevo i capelli scuri e lunghissimi. Le sopracciglia un po’ troppo sottili. La pelle del viso immacolata. Un sacco di sogni da realizzare. E non avevo la minima idea di come sarebbe cambiata la mia vita. Super mega throwback”.

