Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta 29 dicembre | VIDEO

I numeri vincenti del Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto saranno pubblicati con le estrazioni di questa sera a partire dalle ore 20.00. Assisteremo insieme alla 156esima estrazione del Superenalotto: c’è tantissima attesa perché questa è l’ultima occasione per vincere nel 2018. Non si dovesse palesare alcun vincitore, quest’anno si fermerà a soli due vincitori del jackpot. Un jackpot che adesso ha raggiunto una cifra altissima che supera gli 83 milioni di euro. L’ultima volta che è stato vinto il jackpot del Superenalotto risale a questo mese di giugno. Una vittoria conquistata grazie ad una giocata sistemica che ha distribuito nelle tasche di tanti giocatori qualcosa come 51 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessuno

Punti 5+1 nessuno

Punti 5 ai 4 vincitori vanno 55.524,12€

Punti 4 ai 479 vincitori vanno 471,55€

Punti 3 ai 19.640 vincitori vanno 34,65€

Punti 2 ai 332.621 vincitori vanno 6,35€

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella nessuno

4 Stella nessuno

3 Stella agli 87 vincitori vanno 3.465,00€

2 Stella ai 1.629 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 10.853 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 27.791 vincitori vanno 5,00€

Estrazioni Lotto in diretta 29 dicembre 2018

NAZIONALE 15 78 50 64 44

BARI 10 88 89 34 77

CAGLIARI 46 74 56 21 69

FIRENZE 74 13 87 14 70

GENOVA 13 11 28 65 89

MILANO 46 42 67 62 21

NAPOLI 55 5 31 39 78

PALERMO 85 5 90 49 36

ROMA 65 20 39 79 25

TORINO 10 69 22 66 44

VENEZIA 13 12 1 27 88

Superenalotto: i numeri estratti del 29 dicembre 2018

Numeri estratti: 62 24 71 46 49 37

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 31

10eLotto: estrazione serale 29 dicembre

5 10 11 12 13 20 28 31 42 46 55 56 65 67 69 74 85 87 88 89

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 88

La modalità d’estrazioni dei numeri vincenti del Superenalotto

Tempo fa si vedeva tutto in diretta, in televisione. Adesso, invece, qualcosa è cambiato. Le estrazioni non vanno più in diretta, ma ci si può sempre servire di Internet per guardare in tempo reale i numeri estratti. Il nostro sito, ad esempio, aggiorna sempre tutti i lettori sui numeri vincenti in diretta.

Ma vi siete mai chiesti come si svolgono le estrazioni del Superenalotto? Innanzitutto l’evento si svolge a Roma, presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai, con la supervisione di una Commissione Ministeriale che si compone di una Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato, un membro a scelta dell’Osservatorio Codacons, alcuni rappresentanti del corpo della Guardia di Finanza, il Coordinatore Tecnico Sisal e infine la Commissione di Estrazione Sisal.