Fariba Tehrani finisce in ospedale: ecco cosa è successo alla madre di Giulia Salemi.

Non sono certamente momenti facili e felici per Giulia Salemi e per tutta la sua famiglia. Al momento non ci sono informazioni ufficiali relative al suo stato di salute, né si conosce con precisione cosa sia successo. Non ci sono dubbi, però, sul fatto che sia finita su un letto di ospedale perché ha immortalato il momento con una storia pubblicata poi, come al solito, sul suo profilo Instagram.

Da quel che filtra, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave dal momento che ha avuto la possibilità anche, per l’appunto, di scattare questo selfie. Quel che si sa, però, è che si è trattato di un bello spavento per lei e, si immagina, anche per la figlia, al netto dei litigi che ci sono stati dopo il caos scoppiato all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”.

Fariba Tehrani in ospedale, il messaggio della mamma di Giulia Salemi

Questo il messaggio da lei condiviso in una storia su Instagram: “Che strana la vita, volevo andare in palestra e mi sono trovata al pronto soccorso. Anche questa volta ho sconfitto Azrael”. Per la cronaca, “Azrael” è l’angelo della morte nel credo islamico.

In virtù di questo messaggio, è lecito aspettarsi che possa essere definitivamente fuori pericolo, ma in ogni caso non si è trattata di una chiusura di 2018 con i fiocchi, come si suol dire. Speriamo che il problema sia rientrato.

