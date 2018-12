View this post on Instagram

È una di quelle cose che non sai mai se è giusto dire o no.. perché sono fatti privati, personali… però ho deciso comunque di farlo per fare un omaggio a mio Zio e a tutta la nostra Famiglia!! Era da poche ore la mattina di Natale…questa maledetta mattina di Natale..fino a 3 ore prima eravamo tutti a tavola insieme …il tuo ❤️ ha deciso di fermasi, di spaccarsi in due… ma perché!! Porca puttana perché?! La vita più cerchi di capirla e più ti sfugge dalle mani!! Uomo sempre elegante, importante, con una moglie che lo ama e che da poco era riuscita a sconfiggere un brutto male, due figlie che si sono sempre fatte in quattro su tutto e tre nipotini piccoli!! Ma com è possibile!! Non è possibile una cosa del genere!! Zio mio ci mancherai e sarà difficile colmare questo vuoto!! Ma non ti preoccupare perché se ho imparato una cosa è che nei momenti difficili l’unica cosa che conta è la Famiglia!! E la nostra è una vera Famiglia!! 🙏🏻🙏🏻😢 #ciaozioicio 💔