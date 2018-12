Karina Cascella è irresistibile nell’ultimo scatto postato su Instagram. Con il freddo di dicembre in intimo ha saputo comunque tenere alta la temperatura dei suoi fan. Una vista straordinaria, dobbiamo ammetterlo, una forma fisica che farebbe invidia a qualsiasi altra donna. Karina Cascella ha veramente lasciato tutti di stucco con il suo ultimo post in cui scrive: “Ops, non ho resistito al selfie”.

Per essere sempre aggiornato sui personaggi dello spettacolo e vedere altre foto di Karina Cascella CLICCA QUI!

Sempre sulla cresta dell’onda: Karina Cascella non le manda mai a dire

E’ una di quelle persone senza peli sulla lingua. Forse, è proprio per questo che piace così tanto al suo pubblico. Opinionista da diverso tempo di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, adesso la Cascella è anche ospite di Barbara D’Urso di tanto in tanto negli studi di Pomeriggio Cinque. E’ una che non se ne sta al posto suo, anzi, riesce sempre a pungere chiunque con i suoi commenti.

LEGGI ANCHE —> Costanza Caracciolo sotto accusa su Instagram: interviene Karina Cascella a difenderla

Ma passiamo anche un po’ alla sua vita privata. La conosciamo tutti come la ragazza che uscì dal programma di Maria De Filippi con il suo Salvatore. Una storia che poi è finita. Adesso vive con la figlia Ginevra e, da un po’ di tempo, anche con il suo nuovo compagno e futuro marito. Parliamo di Max che, stando a quanto si vocifera, sarebbe un intimo amico del suo ex Salvatore Angelucci. Da poco i due avrebbero trovato casa per trasferirsi definitivamente a Bergamo. Una soluzione che starebbe bene ad entrambi per motivi di lavoro e spostamenti vari. Stando alle ultime notizie, presto si sposeranno, ma ancora non c’è una data ufficiale del matrimonio. Come detto tempo fa, Karina Cascella ha trascorso il Natale con la famiglia del suo futuro marito.