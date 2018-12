Lotto e Superenalotto: i numeri estratti del 29 dicembre in tempo reale

Ci risiamo! Tutto pronto per le prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Aggiorneremo i numeri estratti del Lotto e Superenalotto in tempo reale. Si partirà dalla ruota di Milano, poi Napoli e così via. Subito dopo ci sarà il Superenalotto con la sestina vincente e per finire il 10eLotto.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessuno

Punti 5+1 nessuno

Punti 5 ai 4 vincitori vanno 55.524,12€

Punti 4 ai 479 vincitori vanno 471,55€

Punti 3 ai 19.640 vincitori vanno 34,65€

Punti 2 ai 332.621 vincitori vanno 6,35€

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella nessuno

4 Stella nessuno

3 Stella agli 87 vincitori vanno 3.465,00€

2 Stella ai 1.629 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 10.853 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 27.791 vincitori vanno 5,00€

Estrazioni Lotto in diretta 29 dicembre 2018

NAZIONALE 15 78 50 64 44

BARI 10 88 89 34 77

CAGLIARI 46 74 56 21 69

FIRENZE 74 13 87 14 70

GENOVA 13 11 28 65 89

MILANO 46 42 67 62 21

NAPOLI 55 5 31 39 78

PALERMO 85 5 90 49 36

ROMA 65 20 39 79 25

TORINO 10 69 22 66 44

VENEZIA 13 12 1 27 88

Superenalotto, 29 dicembre: i numeri estratti

Numeri estratti: 62 24 71 46 49 37

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 31

10eLotto: estrazione serale 29 dicembre

5 10 11 12 13 20 28 31 42 46 55 56 65 67 69 74 85 87 88 89

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 88

Come giocare al Lotto

Per quanto riguarda il gioco del Lotto, abbiamo tre estrazioni a settimana. Estrazioni che avvengono il martedì, giovedì e sabato. In casi eccezionali, tuttavia, può variare qualche giorno perché ci sono di mezzo le festività che vanno sempre rispettate. In ogni data colorata in rosso sul calendario, infatti, le estrazioni saltano e vengono posticipate di un giorno. Le estrazioni avvengono nei giorni predeterminati alle ore 20.00. E’ da quel momento che cominciano realmente e poi si protraggono fino alle 20.20 circa.

Ci sono due modalità per giocare al Lotto: in ricevitoria oppure online. Già, perché i tempi sono cambiati. Adesso, basta avere un conto gioco con una username ed una password per poter tentare la fortuna. Si può andare direttamente sul sito Lottomatica.it e piazzare la propria giocata. Questo vale per tutti i giochi, non solo il Lotto. Tuttavia, per chi proprio non vuole saperne di usare la tecnologia, esistono le ricevitorie. Sì, quelle che ci permettono di giocare come si faceva una volta. Ce ne sono circa 34mila autorizzate in tutta Italia.

Superenalotto: statistiche e quote

Di seguito, riportiamo la tabella con la frequenza precisa dei numeri estratti per il gioco del Superenalotto:

1 = 214 16 = 191 31 = 184 46 = 181 61 = 199 76 = 186 2 = 185 17 = 204 32 = 203 47 = 198 62 = 207 77 = 224 3 = 191 18 = 174 33 = 197 48 = 201 63 = 200 78 = 192 4 = 192 19 = 210 34 = 189 49 = 212 64 = 184 79 = 213 5 = 169 20 = 184 35 = 191 50 = 172 65 = 201 80 = 203 6 = 217 21 = 192 36 = 178 51 = 208 66 = 198 81 = 220 7 = 176 22 = 190 37 = 189 52 = 198 67 = 187 82 = 215 8 = 197 23 = 174 38 = 200 53 = 174 68 = 200 83 = 215 9 = 174 24 = 185 39 = 206 54 = 202 69 = 187 84 = 197 10 = 182 25 = 196 40 = 189 55 = 216 70 = 192 85 = 229 11 = 199 26 = 190 41 = 195 56 = 207 71 = 199 86 = 219 12 = 200 27 = 180 42 = 181 57 = 190 72 = 194 87 = 201 13 = 176 28 = 173 43 = 193 58 = 178 73 = 179 88 = 210 14 = 191 29 = 180 44 = 183 59 = 168 74 = 200 89 = 188 15 = 183 30 = 183 45 = 209 60 = 156 75 = 208 90 = 219

Anche nell’ultimo concorso del Superenalotto non si è registrato alcun vincitore. Pertanto, il Jackpot è salito a quota 83 milioni di euro. Nessun vincitore del 6 tanto sperato, ma si registrano comunque 5 vincitori del 5 che hanno portato a casa un premio abbastanza importante di 34’240 euro.

Estrazioni Superenalotto e Lotto 24 dicembre DIRETTA

BARI 15 10 75 86 49

CAGLIARI 17 29 72 19 58

FIRENZE 18 88 20 1 6

GENOVA 10 5 42 65 20

MILANO 19 78 7 87 80

NAPOLI 1 81 77 59 16

PALERMO 80 1 53 32 77

ROMA 29 54 20 73 67

TORINO 6 44 5 88 89

VENEZIA 72 87 52 6 12

NAZIONALE 57 43 73 36 90

Superenalotto 24 dicembre: i numeri vincenti

NUMERI VINCENTI: 77 19 42 36 87 12

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 86

10 e Lotto: estrazione serale del 24 dicembre

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1 5 6 10 15 17 18 19 20 29 42 44 54 72 75 78 80 81 87 88

Numero Oro: 15

Doppio Oro: 15 10