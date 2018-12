Million Day può cambiare la tua vita.

Vorresti giocare un euro e avere la possibilità di vincere fino a un milione? Con il nuovo gioco di Lottomatica si può. Vai in ricevitoria e gioca cinque numeri da 1 a 55. Attendi l’estrazione e il gioco è fatto. Le probabilità di indovinare la combinazione di cinque numeri vincenti non è altissima: solo 1 su 3.478.761. Ma nei mesi scorsi qualcuno ha già rivoluzionato la sua vita vincendo il fatidico milione. A fine novembre ci sono stati due vincitori a Milano e Genova, mentre lo scorso 9 Dicembre il fortunato che ha giocato la combinazione vincente era a Iglesias (CI). Vincere non facile ma neppure impossibile. Basta tentare la fortuna e in fondo il costo della singola giocata è solo di un euro. Perché non tentare?

La cinquina vincente di sabato 29 dicembre: 34 – 28 – 41 – 17 – 5



Ogni giorno puoi giocare i numeri vincenti fino alle 18:45 e attendere l’estrazione serale delle 19. Come fare per giocare? E’ semplicissimo. Basta recarsi in ua qualsiasi ricevitoria per il gioco del Lotto e scommettere un euro. Se invece col freddo non vi va di uscire di casa solo per andare a giocare, vi è la possibilità di giocare direttamente con la App sul proprio mobile. Se ancora non si volesse occupare spazio sul proprio smartphone, vi è un’ulteriore opzione: giocare direttamente dal sito ufficiale del gioco. Inoltre il gioco milionario premia anche i meno fortunati: vi sono premi in palio anche per coloro che riescono ad indovinare meno due, tre o quattro numeri della combinazione vincente. I premi naturalmente sono inferiori e proporzionati alla quantità di numeri indovinati: 2 euro per chi indovina 2 numeri, 50 euro per tre numeri e 1000 euro per quattro numeri. Cambia la tua vita con un euro. In molti hanno già vinto un milione di euro. E tu cosa aspetti?

