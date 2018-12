Million day: anche oggi 29 dicembre ci sarà l’estrazione che decreterà i vincitori di un milione di euro messo in palio da questa lotteria. Ricordiamo che a Roma è stata indovinata la cinquina vincente proprio nell’estrazione del 23 dicembre: era quello il vincitore numero 5 del mese di dicembre.

Di seguito riportiamo le ultime estrazioni. Così, chi vuole giocare, può rendersi anche conto dei numeri che sono usciti più di frequente negli scorsi concorsi e tentare la fortuna in questo modo:

Combinazione vincente Million Day di oggi 29 dicembre 2018: 5 17 28 34 41

Giovedì 27 dicembre: 15 16 19 37 39

Mercoledì 26 dicembre: 15 17 19 27 36

Martedì 25 dicembre: 1 13 26 30 46

Lunedì 24 dicembre: 3 6 10 18 36

Domenica 23 dicembre: 13 23 33 41 49

Sabato 22 dicembre: 10 12 20 26 41

Venerdì 21 dicembre: 9 10 15 20 53

Quanto costa giocare al Million Day?

Innanzitutto, specifichiamo che è possibile giocare sia online che in ricevitoria. Il costo di una schedina è di solo un euro. Si può scegliere, in tal caso, una cinquina di numeri sui 55 proposti. Tuttavia, esistono anche le giocate sistemiche che costano un po’ in più. Certo, dipende tutto da quanto un giocatore vuole spendere per tentare la fortuna. Il costo, in questo caso, invece, può arrivare anche fino a 126 euro giocando una combinazione sistemica da 9 numeri.

Giocare non costa tanto ma le probabilità di vincita non sono mica altissime: 1 su 3.478.761 è la probabilità di portare a casa il premio per la cinquina fortunata. Certo, non si vince solo con i 5 numeri. Ci sono anche premi che potremmo definire ‘di consolazione’ per chi indovina 4, 3, o 2 numeri. Per i 4 ci sono in palio premi da 1000 euro. 50 euro invece per i tre numeri indovinati e soltanto 2 euro per i due numeri indovinati. Queste quota valgono ovviamente soltanto per chi gioca una schedina da un solo euro.