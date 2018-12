Serie A, 19a giornata: Sky e DAZN, dove e come seguire le partite.

E’ tutto pronto per questo ultimo sabato all’insegna del grande calcio italiano del 2018. Oggi, infatti, si chiude il girone d’andata e, al termine di questo turno, la Serie A si fermerà per poi riprendere il 20 gennaio. E’ un turno, quello in programma per oggi, tutto da vivere e che potrà essere seguito, come al solito, sia su Sky che su DAZN.

Proprio a tal proposito, andiamo a vedere un po’ quella che è la divisione delle partite tra queste due emittenti. Ricordando, poi, che la prima gara si disputerà quest’oggi alle ore 12.30, con il turno in questione che conoscerà la parola fine alle 20.30.

Serie A, 19a giornata: la divisione delle partite tra Sky e DAZN

Partiamo dalla piattaforma streaming DAZN, che proporrà in esclusiva le seguenti partite. Genoa vs Fiorentina (ore 15.00), Parma vs Roma (ore 15.00) e Milan vs SPAL (ore 20.30.). Passiamo, invece, adesso ad elencare tutti quelli che sono i match che verranno mandati in onda sui canali di Sky. Juventus vs Sampdoria (ore 12.30), Chievo vs Frosinone (ore 15.00), Empoli vs Inter (ore 15.00), Lazio vs Torino (ore 15.00), Sassuolo vs Atalanta (ore 15.00), Udinese vs Cagliari (ore 15.00) e Napoli vs Bologna (ore 18.00). Per tutti questi match sarà proposto anche un ampio pre partita, con lo spettacolo in televisione che proseguirà anche con lunghi post match con tanti contenuti esclusivi.

