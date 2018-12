Stasera in TV, Serie A: Napoli e Milan protagonisti dei due posticipi di questa 19a giornata.

Giornata, quella attualmente in corso, per molti italiani da dedicare interamente al grande calcio della Serie A. Già, perché l’intera 19a giornata sarà distribuita in questo unico giorno, in un qualcosa di davvero raro. La prima gara si disputerà alle ore 12.30, seguita da 7 match che si giocheranno in contemporanea alle 15.00. Sarà, poi, la volta dei due posticipi: quello delle 18.00 ed, infine, quello delle 20.30.

Prima il Napoli se la vedrà in casa contro il Bologna per ripartire dopo il tanto polemico KO di San Siro contro l’Inter. Sarà, poi, alle 20.30 il turno di un Milan che deve leccarsi le ferite dopo le ultime cocenti delusioni contro una SPAL altrettanto in difficoltà e che ha bisogno di punti salvezza.

Stasera in TV, Napoli e Milan protagonisti nei posticipi di Serie A: dove seguire le gare

Il match del San Paolo delle ore 18.00 sarà visibile, in televisione, solo su Sky Sport questa sera, con un ampio pre partita e tanti contenuti esclusivi, direttamente dall’impianto di Napoli, anche dopo il fischio finale. La palla passerà poi a Milano, con la gara tra rossoneri e SPAL che, invece, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Un grande spettacolo, dunque, tutto da vivere in televisione.

