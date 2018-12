Wanda Nara su Instagram da urlo: il look ha sconvolto i follower, ecco come si è fotografata per augurare buon weekend.

Wanda Nara ha deciso di augurare a tutti i suoi follwer un buon weekend in modo assolutamente inaspettato! Su Instagram Wanda Nara, infatti, ha pubblicato una sua foto che ha lasciato i fan senza parole. Le bella showgirl e manager di Icardi, famoso calciatore, si è infatti immortalata sdraiata con indosso pochissimi capi di abbigliamento.

Wanda Nara Instagram: la foto da capogiro

Wanda Nara fa spesso parlare di sé per i suoi look da capogiro e anche questa volta non si è smentita. Mini felpa rosa traforata, slip rosa e degli stivali in pelle nera lucidi con il tacco, alti fino al ginocchio. I fan sono ovviamente impazziti per questo scatto e l’hanno premiata con moltissimi like e apprezzamenti. Non si può infatti non apprezzare il look così trasgressivo, ma allo stesso tempo fine della Nara che fa girare la testa a molti.

Wanda Nara e Icardi: amore e lavoro senza sosta

Wanda Nara, star del web, modella e manager ha un look molto particolare. Il suo fisico così appariscente la fa trovare spesso sulle copertine dei giornali e si è imposta con autorità in un mondo, fino ad oggi, prettamente maschile. Arriva dall’Argentina dove è riconosciuta come una grande celebrità, in Italia invece è diventata famosa per il suo ruolo di manager di Mauro Icardi. I due si sono sposati nel 2014 e da allora sono felicemente insieme con due figli, Francesca e Isabella. Sul suo lavoro ha spiegato più volte che ci sono stati dei pregiudizi, ma oggi invece è finalmente affermata e riconosciuta.

Per sapere tutto su Wanda Nara e gli altri gossip dei personaggi famosi CLICCA QUI!