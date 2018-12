Chiara Ferragni e Fedez rispondono a Clarissa Marchese su Instagram.

Per i due novelli sposi il 2018 è stato un anno decisamente indimenticabile. Ma sui social c’è qualcuno che non condivide alcune scelte fatte dai Ferragnez.

Un anno indimenticabile per Chiara e Fedez. Prima la nascita del piccolo Leone poi il matrimonio da favola. Insomma i due durante questo 2018 non si sono fatti mancare nulla. Proprio per rivivere tutti i momenti indimenticabili l’influencer e il rapper stanno postando sui social alcune foto e video dei momenti più belli trascorsi durante questi mesi. Dal loro matrimonio alla nascita del loro figlio. Tutto questo per rendere partecipe i milioni di follower dei momenti indimenticabili ed emozionanti della loro vita.

Chiara e Fedez: Clarissa Marchese polemica sui social

Chiara oggi ha postato un video su Instagram che ritraeva il figlioletto Leone appena nato mentre veniva asciugato dai medici subito dopo il parto. Descrivendo proprio quello come uno dei momenti più belli del suo 2018. Un gesto questo molto apprezzato dai milioni di fan dell’imprenditrice digitale che hanno sommerso di like il video del tenero momento. Di diverso avviso però è stata l’ex tronista Clarissa Marchese che, sotto il video commenta così: “Bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue con tanto affetto…ma credo nell’intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli…avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso è la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga”. Immediata è stata la risposta del padre del piccolo Leone Fedez che fa dell’ironia sulla partecipazione di Clarissa al programma “Uomini e Donne”: “Libero arbitro. Ma in fondo hai ragione, faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”.

