La nuova fiamma di Stefano De Martino potrebbe essere Chiara Scelsi, ma chi è la giovane e bella modella che ha conquistato il cuore dell’ex marito di Belen?

Chiara Scelsi, classe 1996, ha uno sguardo profondo e una bellezza che ti rapisce per la sua semplicità. Potrebbe essere proprio lei la nuova fiamma dell’ex ballerino di Amici Stefano De Martino. Il neo imprenditore napoletano infatti è stato pizzicato dal settimanale “Chi” in compagnia di una bella ragazza mora dai capelli ricci che potrebbe essere dunque la sua nuova fiamma. Anche se l’ex di Belen dopo la fine del suo matrimonio non ha mai ufficializzato nessuna relazione, questa volta, una “semplice amicizia” femminile potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Stefano e Chiara sono stati fotografati infatti nelle ore notturne per le vie di Milano.

Chiara Scelsi ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei

Chiara Scelsi ha solo 22 anni e a quanto pare una passione grande per i tatuaggi. La giovane modella infatti ha circa una ventina di tattoo su tutto il corpo (uno sul dito dedicato alla sua agente Cristina Magnaghi). A parte ciò, Chiara è stata musa di Dolce e Gabbana e volto del profumo Dolce Garden dopo due icone come Kate King e Sofia Loren. Come se non bastasse, a poco più di 20 anni, sfila in passerella per Chanel. E’ alta solo un metro e 69 centimetri ma, nonostante ciò, non hanno potuto fare a meno di lei. Chiara è nata a Sesto San Giovanni in Brianza. Ha una passione per la moda e, a 19 anni, svolta con un servizio fotografico per Vogue Italia, seguita poi dalla sfilata per Chanel. Insomma la grande passione di Chiara è la passerella. Chissà se con il nuovo anno, insieme ad essa, non nasca anche quella per Stefano De Martino.

