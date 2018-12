Terza estrazione del Superenalotto e Lotto di questo periodo di Natale 2018, ecco i numeri estratti e la sestina vincente – VIDEO

NAZIONALE 15 78 50 64 44

BARI 10 88 89 34 77

CAGLIARI 46 74 56 21 69

FIRENZE 74 13 87 14 70

GENOVA 13 11 28 65 89

MILANO 46 42 67 62 21

NAPOLI 55 5 31 39 78

PALERMO 85 5 90 49 36

ROMA 65 20 39 79 25

TORINO 10 69 22 66 44

VENEZIA 13 12 1 27 88

Numeri estratti: 62 24 71 46 49 37

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 31

5 10 11 12 13 20 28 31 42 46 55 56 65 67 69 74 85 87 88 89

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 88

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessuno

Punti 5+1 nessuno

Punti 5 ai 4 vincitori vanno 55.524,12€

Punti 4 ai 479 vincitori vanno 471,55€

Punti 3 ai 19.640 vincitori vanno 34,65€

Punti 2 ai 332.621 vincitori vanno 6,35€

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella nessuno

4 Stella nessuno

3 Stella agli 87 vincitori vanno 3.465,00€

2 Stella ai 1.629 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 10.853 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 27.791 vincitori vanno 5,00€

Internet dobbiamo riconsocerlo ha permesso una sempre maggior facilità di poter giocare al Lotto e al Superenalotto.

Se prima si era costretti a recarsi in ricevitoria, rimanendo dunque vincolati ad orari di apertura di ogni esercizio commerciale, oggi lo si può fare comodamente e direttamente online, collegandosi a uno dei siti autorizzati per questa lotteria.

L’estrazione dei numeri del Lotto avviene precisamente tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario classico delle estrazioni è alle ore 20:00

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario e nei giorni d’estrazione 30 minuti prima delle estrazioni stesse e per un ora e mezzo successiva all’estrazione. (dalle 19:30 alle 21:30)

Lotto, dove giocare

Chi vuole giocare al Lotto e Superenalotto può recarsi come da tradizione in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia e come suddetto potrà farlo anche online da uno dei siti autorizzati come Lottomatica e Superenalotto, registrandosi ed aprendo un conto gioco inviando i propri documenti.