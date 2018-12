Francesca Cipriani in ospedale: la nuova operazione ai glutei, le ultime news dalla sala operatoria.

Cosa è successo alla prorompente Francesca Cipriani? L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 si è da poco sottoposta ad un nuovo intervento ai glutei dopo che la prima operazione non era andata per il meglio. Francesca Cipriani, infatti, ha subito un rigetto delle protesi dopo la prima operazione ai glutei. Seconda gluteoplastica quindi per la Cipriani. Il primo intervento le aveva causato dei problemi fisici e, secondo quanto trapelato, anche dei problemi a livello psicologico per l’accaduto. Ora però la grintosissima Francesca Cipriani ci riprova. Rinvigorita e piena di belle speranze. Nell’ultimo numero di Gente, infatti, si vede Francesca Cipriani che si sottopone alla seconda gluteoplastica, sorridente e piena di energia.

Francesca Cipriani ci riprova: seconda gluteoplastica

Ovviamente questa seconda operazione chirurgica avviene dopo che Francesca Cipriani si è accuratamente confrontata con diversi medici e chirurgi. Solo quando ha ottenuto il via libera si è sentita pronta ad operarsi nuovamente. Dalla sala operatoria vediamo la Cipriani con il sorriso e sappiamo che l’operazione è andata bene.

Francesca Cipriani, Isola dei Famosi: la bellezza naturale della showgirl

Chi si chiede il perché Francesca Cipriani si sottoponga a continue operazioni chirurgiche sappia che non vi è una vera risposta. L’ex Pupa ha da sempre ammesso di essersi sottoposta più volte ad interventi di chirurgia plastica. Non ne ha mai atto mistero al contrario di altre vip e soubrette. Il suo tentativo è quello di essere sempre più bella, sempre più formosa e attraente. Cosa che le è riuscita, sicuramente, anche se non mancano i fan che la preferirebbero più al naturale. Quando abbiamo visto infatti Francesca Cipriani in Honduras abbiamo apprezzato tutti la sua simpatia, il suo sorriso e la sua spontanea bellezza senza trucco. Quasi più bella che quando invece è super agghindata per andare negli studi televisivi. Una cosa però è importante. Ognuno deve sentirsi bene con il proprio corpo e se Francesca Cipriani si sente meglio così non sta a noi giudicarla, anzi!