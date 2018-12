Giulia De Lellis da urlo su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra in bikini in una foto e fa impazzire i fan.

Giulia De Lellis ha un corpo mozzafiato e quando può non perde occasione di mostrarsi ai suoi seguaci di Instagram. L’ultima foto postata dall’ex fidanzata di Andrea Damante è da capogiro. La bellissima influencer si è fatta immortalare in una posa molto bella, coperta soltanto da un bikini rosa carne che ha subito accolto i favori dei suoi followers.

Giulia De Lellis da capogiro su Instagram

Giulia De Lellis, dopo la foto in intimo rosso postata a Natale ha pubblicato una nuova foto questa volta indossando un bikini che esalta il suo corpo elegantemente. I fan apprezzano lo stile della mora influencer e la premiano ogni giorno con commenti positivi e like. Giulia dopo la rottura brusca con il suo “storico” fidanzato Andrea Damante, dunque sembra essersi lasciata il passato alle spalle. Ora infatti appare più in forma che mai. Dopo la separazione con l’ex tronista e attuale dj, la De Lellis infatti pare abbia sofferto molto. Oggi però sta vivendo un periodo di rinascita, probabilmente anche grazie al suo nuovo grande amore Irama. Il cantante, vincitore dell’ultima edizione di Amici, parteciperà a Sanremo e ad accompagnarlo ci sarà proprio la Giulia. I due infatti fanno oramai coppia fissa e sono amatissimi dai fan che li seguono sui social. Insomma una Giulia De Lellis in forma smagliante anche dopo i ricchi pranzi delle feste natalizie.

