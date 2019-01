Andrea Damante, un nuovo tatuaggio appare sul braccio dell’ex tronista ma un dettaglio non sfugge ai fans.

Andrea Damante nella giornata di ieri ha fatto un nuovo tatuaggio sul braccio. Il dj veronese ieri era in uno studio di tattoo. A testimonianza di ciò le sue storie Instagram che immortalano il momento in cui Andrea fa questo nuovo tatuaggio. Tutto normale direte voi. Certo, se non fosse per un piccolissimo dettaglio. Ovvero il disegno raffigurato sulla pelle del Dama. Andrea si è fatto tatuare il volto di una donna stilizzato che regge tra le dita una rosa.

Il tatuaggio di Andrea Damante ricorda il volto di Giulia De Lellis?

Un volto di una donna con gli occhi chiusi e delle labbra carnose, una rosa e la scritta “Alive, vivo”. Questo è il nuovo tatuaggio di Andrea Damante. Un tatuaggio che ricorda vagamente il volto della De Lellis. Almeno questo è il parere di alcuni fans della copia Damante-De Lellis. Una follower infatti scrive: “Quel volto e quella rosa non mi sono nuovi”. Riferendosi, con ogni probabilità, alla rosa che Giulia De Lellis si è tatuata dopo la rottura con Andrea. Insomma un tatuaggio un po’ “sospetto” che ha subito acceso la curiosità e la fantasia dei followers del Dama. Molti infatti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia. Ritorno di fiamma che ad oggi sembra impossibile in quanto Giulia sta vivendo una bellissima storia d’amore con il cantante Irama. Sicuramente Andrea è rimasto molto colpito dalla separazione con Giulia. Come testimonia la sua ultima intervista dove dice queste parole: “Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione”.

