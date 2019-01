Anna Tatangelo, la camicia si apre: Instagram esplode

La cantante Anna Tatangelo ha davvero fatto un regalo enorme ai suoi followers. Eppure, da come scrive sotto la foto, dovrebbero essere i suoi fan a regalarle qualcosa, dal momento che domani sarà il suo compleanno. E invece no. Ancora una volta, infatti, Anna ha voluto allietare ed incantare tutti. Di cosa parliamo? Beh, semplice. Di una suo ennesimo scatto incantevole. La cantante di Sora, poche ore fa, infatti, ha pubblicato su Instagram, una deliziosa foto. Anzi, un delizioso selfie. Di cui non sarà passato per nulla inosservato un dettaglio. La camicia indossata da Anna, infatti, è semi aperta. Inutile dire, quindi, che gli occhi dei suoi followers saranno rimasti completamente annientati.

Anna Tatangelo incontenibile, la camicia si apre: i suoi fans restano di stucco

Con questa foto Anna Tatangelo annuncia a tutti i suoi fans che domani, 9 gennaio, sarà il suo compleanno. La bella cantante di Sora, infatti, compirà 32 anni. Anche se, dobbiamo ammetterlo, si mantiene ancora in gran forma. E siamo certi che nessuno le avrebbe dato la giusta età. Anna, infatti, è una gran sportiva. E bisogna dire che i risultati si vedono tutti. A confermarlo, infatti, sono i numerosi commenti che hanno bombardato la foto pubblicata su Instagram dalla cantante. In poco tempo, infatti, lo scatto è riuscita a conquistare numerosi “mi piace” e commenti altrettanto positivi. “Sei bellissima”, “Sei uno schianto” e “Sei meravigliosa”, sono i commenti più gettonati.

Ma siamo certi, d’altronde, che a catturare l’attenzione dei maschietti sarà stata senz’altro quella scollatura che si intravede dalla camicia semi aperta. Non è così?