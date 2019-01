Belen Rodriguez fidanzata ed innamoratissima con un ex calciatore della Serie A: il settimanale Chi lancia un’indiscrezione coi fiocchi. Sarà vero?

Belen Rodriguez fidanzata con un campione della Serie A. È questo il mega scoop lanciato dal settimanale Chi e la curiosità sul web sta letteralmente facendo impazzire tutti. Da quando Belen si è lasciata con Andrea Iannone le voci e i rumors inerenti la sua vita sentimentale si sono susseguiti senza sosta e ora, forse, siamo arrivati al dunque. Chi è dunque il fidanzato di Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez fidanzata: ecco chi è il fortunato

Belen Rodriguez, dopo la fine della storia con Iannone, campione della MotoGp, ha stata accostata a molti personaggi del mondo dello spettacolo. C’era chi la voleva di nuovo tra le braccia di Stefano De Martino, cosa che però è scemata subito. Ora invece spunta un nuovo nome e, a volerlo come fidanzato di Belen Rodriguez, è l’autorevole settimanale Chi. Secondo il loro scoop infatti, Belen sarebbe fidanzata con Ezequiel Ivan Lavezzi. I due già amici in passato, ora avrebbero trasformato la loro conoscenza in una storia d’amore.

Belen Rodriguez e Lavezzi: amore alle stelle

Secondo il settimanale Chi, di Alfonso Signorini, tra Belen e Lavezzi ci sarebbe una passione fortissima che li ha già resi inseparabili. Pare inoltre che Belen, proprio per trascorrere più tempo con Lavezzi abbia dato “buca” alle sue amiche che l’aspettavano per trascorrere insieme ancora gli ultimi giorni di vacanza dell’Epifania. A oggi tutto questo è solo frutto di gossip e di qualche indiscrezione, ma generalmente Alfonso Signorini lancia sempre scoop attendibili e quindi non è così improbabile che fra Belen e Lavezzi ci sia dell’amore vero. Sicuramente nei prossimi giorni vedremo come reagirà la Rodriguez e se il suo amore con il calciatore sarà confermato oppure no.

Sarà questo il motivo della fuga in Argentina?

Come vi abbiamo raccontato in diversi articoli pubblicati di recente, Belen Rodriguez ha scelto di trascorrere il Capodanno lontana dalla famiglia. E soprattutto lontana dall’Italia. Così, di punto in bianco, ha preso il primo volo ed è volata verso l’Argentina. Come abbiamo visto, il Capodanno è trascorso insieme a Martin Castrogiovanni e la sua amica bionda. Tanto divertimento. Tante giornate in compagnia ed al sole, in spiaggia, tra le onde del mare. E siamo sicuri che tra gli amici non sia spuntato, ad un tratto, anche il Pocho Lavezzi? Essendo argentino, possiamo immaginare che anche lui abbia passato le feste natalizie e quelle di fine anno in patria. Già, anche perché Lavezzi è attualmente impegnato in una squadra cinese che l’ha voluto a tutti i costi dopo l’avventura al PSG. Forse, per Capodanno, avrà preferito tornare al caldo del Sud America.