Alfonso Signorini ha lanciato una vera bomba di gossip. Sembra, infatti, che la showgirl Belen Rodriguez abbia un nuovo uomo nella sua vita. Nulla di certo e di confermato, sia chiaro. Ma a quanto pare, secondo il settimanale Chi, la bella argentina ha un flirt con un famoso calciatore di serie A. Ci riferiamo, infatti, ad Ezequiel Ivan Lavezzi, ex stella della SSC Napoli, ed ora attaccante di una famosa squadra cinese. In realtà, c’è da dire che tra i due c’è sempre stata una particolare amicizia. Entrambi, infatti, anche se di paesi diversi, sono argentini. Ma evidentemente, ai tempi della loro conoscenza erano entrambi impegnati sentimentalmente, tanto da non pensare a nulla di serio. Adesso, invece, stando a quanto riferisce Signorini, sembra che tra i due ci sia del tenero. Ma chi è esattamente Lavezzi? Scopriamo tutto sul suo passato.

Ezequiel Ivan Lavezzi nasce in Argentina il 3 maggio 1985. In un’intervista rilasciata sul suo sito ufficiale, il Pocho, così soprannominato, nonostante adesso sia una stella affermata del calcio, ha rivelato il suo passato turbolento. La sua carriera calcistica, infatti, è iniziata a 12 anni. Quando ha disputato la sua prima partita ufficiale nella squadra del Coronel Aguirre. Dopo una breve parentesi, Ezequiel giunge in Italia, in particolare alla Fermana. Ma a causa di problemi burocratici è costretto a ritornare in Argentina. È proprio in questo periodo che l’argentino si allontana dal calcio per aiutare la famiglia. Per alcuni mesi, infatti, svolge il mestiere di elettricista. Ma ben presto capisce che non è il suo mondo e, nel 2001, inizia la sua carriera da professionista. Dopo una breve parentesi al Boca Juniors, Ezequiel giunge in Italia. In particolare a Napoli, dove disputerà circa 5 stagioni con la maglia azzurra. Tuttora, invece, è attaccante della squadra cinese Hebei China Fortune.