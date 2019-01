Caterina Balivo senza trucco: le immagini a confronto, è sorprendente

E’ certamente una delle donne più amate dagli italiani, per il suo modo di approcciare al mondo della TV ed anche, innegabilmente, per la sua bellezza. Oltre che per la sua genuinità e semplicità. Proprio a tal proposito, la bellissima napoletana nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae senza trucco, con la bellezza che però non viene minimamente intaccata.

Nello scatto in questione la si vede sorridente di primo mattino. Ciò che sorprende, più della foto in sé, è la reazione di molti suoi fan, che tramite i commenti hanno mostrato tutta la loro sorpresa. Per cosa? In molti si sono detti sorpresi nel vedere quanto sia bella anche non preparata per la diretta.

Caterina Balivo senza trucco, fan a bocca aperta

Quello che rapisce di lei è ancora una volta il suo intramontabile sorriso, che resta chiaramente inalterato dall’assenza del trucco. La meraviglia dei suoi fan (una minima parte, in ogni caso) è tutto sommato comprensibile. Soprattutto se si considera il fatto che molto spesso i VIP sono molto diversi quando sono in diretta e nella vita di tutti i giorni.

D’altronde è molto particolare ed unico il suo modo di approcciare e di usare i canali social. Non li usa mai, per esempio, per pubblicizzare i suoi programmi.

