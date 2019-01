Elisa Isoardi esce per una passeggiata: presa di mira ancora una volta.

Ha fatto davvero discutere, soprattutto nei primi tempi, la rottura tra la nota conduttrice televisiva ed il vice premier Matteo Salvini. In molti hanno polemizzato sull’accaduto, prima accusando la donna di aver sbagliato quando ha condiviso delle loro foto intime e private. Poi non hanno gradito le voci relative ad un presunto ritorno di fiamma.

Per guardare tutte le foto di Elisa Isoardi, CLICCA QUI!

Da allora, non a caso, ogni posto da lei condiviso sui suoi canali social è stato preso di mira dai cosiddetti haters. Che non hanno mai perso occasione di dimostrare tutto il loro dissenso, per così dire, nei suoi confronti. Non ha fatto eccezione nemmeno l’ultimo post condiviso, puntualmente preso di mira da alcuni utenti del web.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della ex compagna di vita di Matteo Salvini Elisa Isoardi e per guardare le sue foto più belle, allora CLICCA QUI!

Elisa Isoardi fuori per una passeggiata

Nel post da lei condiviso su Instagra, ha immortalato il momento di una passeggiata serale. Un modo, dunque, anche irriverente di sfidare il freddo che si sta abbattendo in queste ore su tutta l’Italia. Niente di male, fin qui.

Solo che molti suoi seguaci non hanno perso occasione per tirare in ballo Matteo Salvini: “Occhio che in giro c’è anche lui!” “Salvini, invece, è a Rete4!” Più o meno questo il tenore di diversi messaggi che le hanno rivolto. Cose non proprio carine, per amor del vero, a cui ha preferito, giustamente, non rispondere.

Leggi anche -> Elisa Isoardi, il racconto da brividi sul tumore: “L’ho scoperto mentre ero in diretta”