Vieni da Me, Caterina Balivo ospita Gigi Marzullo e con lui fa il classico gioco della cassettiera.

Gigi Marzullo è ospite della puntata di oggi 8 gennaio 2019 di Vieni da Me, con Caterina Balivo. Il gioco della cassettiera inizia con gli auguri di Fabio Fazio che ironizza sul fatto che per una volta lui sarà l’intervistato. “Fabio Fazio fa una buona televisione, intelligente. Ogni domenica sono nel suo programma, ma vado col treno, non prendo più l’aereo perchè ho paura di volare. Volo solo sognando”. Inizia così l’intervista con Marzullo.

Gigi Marzullo: “Ho paura di morire, sono rimasto solo”

Mio padre era un uomo coraggioso, non aveva paura della morte è scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come mio nonno ed è stato lui ad insegnarmi a leggere e scrivere. Quando ero piccolo vivevamo a casa con mio nonno e i miei zii, lui era un insegnante all’antica. Mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni, me li sono goduti fino alla fine. Li ho portati a vivere a Roma con me. Ogni settimana con mia mamma andavamo a cena fuori, parlavamo lungamente, è stata di una lucidità incredibile fino alla fine. Mi ha chiesto di scrivere insegnante sui manifesti dei morti quando sarebbe stata la sua ora. Questo è un simbolo della sua grande dedizione”.

Gigi Marzullo, la morte del fratello a soli 41 anni

Gigi Marzullo parla poi della sua famiglia: “Sono rimasto solo, eravamo in quattro in famiglia, ciò è molto triste per me. Mio fratello aveva solo 41 anni quando è morto, godeva la sua vita, amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che avevo paura della morte lui mi diceva che aveva paura più che della vita”. Chiedendo poi della reazione della madre alla morte del fratello di Gigi Marzullo, il conduttore spiega: “Mia madre ha tenuto dentro il suo dolore, mio padre invece ha sofferto di più, andava sempre al cimitero a salutarlo. La sua preoccupazione era di seguire suo figlio e mi ha chiesto quando sarebbe morto di portarlo subito accanto a Enzo Maria”.

