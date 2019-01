Dopo l’intervista della ex fidanzata Sara Affi Fella, arriva la risposta di Nicola Panico sui social.

Nicola Panico poco fa ha rotto il silenzio e si è esposto pubblicamente sul suo profilo Instagram in merito all’intervista rilasciata da Sara Affi Fella a Chi. Da questa mattina non si fa altro che parlare dell’intervista che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato al settimanale. Dopo ben cinque mesi dalla sua ultima apparizione, Sara Affi Fella esce allo scoperto e decide di parlare dello scandalo che l’ha coinvolta nel programma di Maria De Filippi. Le parole dette da Sara sono state lette da migliaia di utenti che non aspettavano altro che una risposta puntuale dell’ex Nicola Panico. Sui social infatti non tutti i fan del programma sono pronti a leggere le parole dell’ex fidanzato di Sara. In fin dei conti lo scandalo è scoppiato dopo alcune sue dichiarazioni in merito alla relazione segreta tra lui e Sara durante il trono.

Leggi anche -> Sara Affi Fella rompe il silenzio: “Sto male, sono anoressica”

Leggi anche –> Sara Affi Fella riappare su Instagram: “È Natale”

Nicola Panico, la risposta sui social che non ti aspetti

Sara, durante la sua intervista, ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua storia con Nicola. Proprio per questo motivo i fan di Uomini e Donne si aspettano una ferma e decisa risposta del calciatore che tardava ad arrivare. Quando la giornata sembrava volgere al termine. Ecco che arriva la risposta di Nicola Panico sul suo profilo Instagram. L’ex di Sara, che durante tutta la giornata si è chiuso in un religioso silenzio, è uscito allo scoperto. Sul suo profilo è stata caricata una storia in cui ci sono scritte queste parole: “Ragazzi mi state scrivendo in tanti, aspetto domani di leggere tutta l’intervista e poi dirò la mia”. Un commento che ha spiazzato letteralmente i fans che si aspettavano una presa di posizione da parte di Nicola. Dopo le sue dichiarazioni di cinque mesi fa, ad oggi una risposta del genere fa venire qualche dubbio ai fans del progrmma Uomini e Donne. E se Nicola fosse intenzionato a perdonare (nuovamente) Sara? Non ci resta che attendere.

Per vedere tutte le altre foto di Sara Affi Fella CLICCA QUI

Per conoscere tutte le anticipazioni su Sanremo 2019 CLICCA QUI!