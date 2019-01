Vieni da Me, Sanremo 2019: il commento di Caterina Balivo e degli ospiti in studio sui cantanti e i big in gara.

Vieni da Me di Caterina Balivo tratta nel suo programma il Festival di Sanremo 2019 in arrivo. Insieme agli ospiti commenta i 24 big in gara scelti da Claudio Baglioni: “Ci sono 8 grandi classici, 8 grandi ritorni e 8 inaspettati, sono forse comunque delle nuove proposte”.

Big Sanremo 2019: il commento a Vieni da Me

C’è molta curiosità sui giovani, questa scelta è per avvicinare i giovani e i social alla televisione generalista. Aprirsi al nuovo significa guardare al futuro” dichiara Marzullo e poi si commenta la presenza di Irama: “È sicuramente il più social di tutti, è fidanzato poi con Giulia De Lellis insieme hanno un impero social. Le bimbe di Giulia, le sue fan, sicuramente supporteranno Irama il più possibile ne siamo certi”.

Caterina Balivo, Sanremo 2019: tutti gli outsider del Festival

Caterina Balivo manda poi in onda una clip con i cantanti del Festival di Sanremo che in passato hanno fatto scalpore come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Jovanotti. Tutti non hanno avuto il successo meritato al Festival della Canzone Italiana, ma dopo hanno sfondato letteralmente nel mondo dello spettacolo. Un messaggio quindi rivolto a quei big di questa edizione di Sanremo 2019 che sono considerati oggi degli outsider come Achille Lauro, Einar, Irama, Federica Carta, Boomdabash.

Cantanti Sanremo 2019: i big in gara