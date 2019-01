Uomini e Donne, Sara Affi Fella rompe il silenzio e dice di stare male: chiede scusa e vuole pietà.

Sara Affi Fella è tornata a parlare. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne in cui ha tenuto nascosto il suo reale fidanzato Nicola Panico mentre era sul trono, Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio. Sono passati circa 5 mesi da quando è scoppiato il caso a Uomini e Donne e l’ex tronista al settimanale Chi ha fatto sentire la sua voce chiedendo scusa a Maria De Filippi.

Sara Affi Fella a Chi: “Ho ricevuto minacce sono anoressica”

Sara ha infatti dichiarato alla redazione di Chi, di non voler passare per la vittima o l’ingenua, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi: “Metto la faccia e chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti “. La Affi Fella continua l’intervista dichiarando di sapere di aver tradito la loro fiducia in quanto, quando era sul trono di Uomini e Donne era ancora fidanzata con Nicola Panico: “Non ho avuto il coraggio di dirlo, dicevo a Nicola che dovevo e volevo lasciare, ma lui mi diceva di continuare perché era un’opportunità”. Sara scarica così metà della colpa sul fidanzato, ma sottolinea che si sentiva come drogata dalla televisione.

Sara Affi Fella dopo lo scandalo: “Voglio ricominciare”

Ora Sara vive una vita normale, molto diversa da come si aspettava visto che non si è più mostrata in pubblico: “Mi sta seguendo uno psicologo, ho ricevuto minacce, sono anoressica”. La sua richiesta è quella di archiviare tutto come un colossale errore e di poter riprendere la sua vita in mano, lontana dalla televisione: “Mi sono fatta schifo, voglio solo andare a prendere un caffé senza che la gente mi guardi schifata. Abbiate Pietà”. Maria De Filippi così ora dovrà decidere se accettare o meno le scuse oppure se sorvolerà sull’argomento lasciando che il tempo sistemi le cose per Sara Affi Fella.

