Silvia e Giulia Provvedi in biancheria intima

Una cosa è certa: Silvia e Giulia Provvedi sanno come stupire ed allietare i loro fan. Dopo la strepitosa vacanza passata a Dubai, le due gemelline sono ritornate alla vita di tutti giorni, ricca di impegni e shooting fotografici. È proprio questo, infatti, che traspare dall’ultima foto pubblicata su Instagram dalle due sorelle. È il caso di dirlo: sono davvero strepitose. Non siamo per nulla sorpresi, sia chiaro. Sia Giulia che Silvia hanno dimostrato, sin agli esordi a X Factor, una smisurata bellezza e raffinatezza. Ma, in effetti, negli ultimi periodi ci stanno davvero stupendo. E, d’altra parte, non possiamo fare altro che godere di questo incantevole ritratto.

Per ulteriori news su Giulia e Silvia Provvedi, le loro ultime dichiarazioni e i loro prossimi impegni lavorativi –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Silvia Provvedi incanta tutti: completamente senza vestiti su Instagram

Leggi anche –> Giulia Provvedi, dopo il presunto tradimento di Gollini altro attacco di Deianira

Silvia e Giulia Provvedi a letto in biancheria intima: pioggia di ‘mi piace’ su Instagram

PER VEDERE ALTRE FOTO DI SILVIA E GIULIA PROVVEDI –> CLICCA QUI

L’ultima foto pubblicata da Silvia e Giulia Provvedi è davvero pazzesca, dobbiamo ammetterlo. Sebbene, infatti, non siano solite a pubblicare questi tipi di scatto, dobbiamo dire che siamo perdutamente incantati ed innamorati. E, d’altra parte, lo confermano i numerosi “mi piace” che la foto, in pochissimo tempo, ha ricevuto su Instagram. Le due gemelline, dunque, sono su un letto. Fin qui tutto bene, diremmo. Ma, come si può vedere dalla foto proposta in alto, le Donatella sono in biancheria intima. Insomma, un vero e proprio capolavoro. Le due ragazze, infatti, presentano davvero delle forme ben delineate e ben scolpite. Numerosi, quindi, sono stati i commenti di apprezzamento nei confronti delle ragazze. Ma non solo. Sebbene, infatti, la foto è stata pubblicata un paio di ore fa, ha ricevuto in un batter baleno circa 33.000 “mi piace”. E siamo pienamente d’accordo, non credete?