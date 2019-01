Stefano Sala Instagram: la foto con una modella straordinaria, ma non è la sua fidanzata Dasha.

Stefano Sala e Belen Rodriguez insieme. La strana coppia del web che in queste ore sta facendo discutere tutti. Stefano Sala ha infatti pubblicato da poco una foto su Instagram che lo vede in compagnia della bella showgirl argentina. Nessuna traccia di Dasha, la sua fidanzata, né dell’amica Benedetta Mazza con cui ha stretto un rapporto speciale nella casa del Grande Fratello Vip. Niente di tutto ciò. Accanto a lui c’è Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Stefano Sala insieme in uno spot

Lo scatto si riferisce ad una pubblicità fatta dai due qualche anno fa a Cefalù e la didascalia della foto è un pezzo del testo della canzone 1979 degli Smashing Pumpkins. Come ricordiamo, quando lo scatto uscì sui giornali, Belen era impegnata con Iannone e il pilota non aveva gradito molto quella foto visto che Stefano Sala, per altro, si era appena separato da Dayane Mello, la sua ex compagna.La nuova foto sta facendo così impazzire i fan. Cosa vorrà dire questa foto su Instagram di Stefano e Belen? Un amore? Si è forse lasciato con Dasha Dereviankina oppure il bel modello voleva solo ricordare un po’ i tempi andati? Una cosa è certa, Stefano ha raggiunto Benedetta Mazza e hanno trascorso qualche giorno insieme mentre vediamo Dasha brindare con un uomo che non è Stefano Sala. I segnali che fanno presagire una rottura ci sono quindi tutti.

Belen Rodriguez Fidanzata con Lavezzi

Sembra però difficile che Belen e Stefano Sala abbiano una storia. Da poche ore, infatti, circola nel web la notizia che la showgirl argentina sia impegnata con Lavezzi, ex bomber della Seria A. Questa foto di Stefano e la Rodriguez quindi forse è stata pubblicata solo per un vezzo, per far parlare un po’ di sé oppure, come abbiamo supposto, per ricordare un po’ di lavori fatti in passato.

