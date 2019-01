Lotto e Superenalotto: anche oggi, 8 gennaio 2019 siamo qui per raccontarvi le estrazioni in diretta. A partire dalle ore 20.00, infatti, vi riporteremo in tempo reale nell’apposita tabella sottostante i numeri, ruota per ruota, a partire da quelle di Milano e Napoli. Occhi puntati sul gioco del Superenalotto, il cui Jackpot è salito ad una somma straordinaria: 87,7 milioni di euro.

Lotto Estrazioni in diretta di oggi 8 gennaio

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA 88 31 76 40 49

MILANO 13 69 56 15 21

NAPOLI 44 54 27 80 56

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Per quanto riguarda il Lotto, vi riportiamo qui di seguito tutti i numeri ritardatari per darvi modo di farvi un’idea sui numeri da giocare al prossimo concorso.

41 – Bari – Assente da 86 estrazioni

37 – Cagliari – Assente da 83 estrazioni

66 – Firenze – Assente da 83 estrazioni

80 – Genova – Assente da 125 estrazioni

33 – Milano – Assente da 76 estrazioni

67 – Napoli – Assente da 91 estrazioni

46 – Palermo – Assente da 121 estrazioni

42 – Roma – Assente da 88 estrazioni

50 – Torino – Assente da 140 estrazioni

11 – Venezia – Assente da 97 estrazioni

69 – Nazionale – Assente da 75 estrazioni

Ambi ritardatari: le combinazioni

62 – 89 – Bari da 4056 estrazioni

28 – 55 – Cagliari da 3136 estrazioni

49 – 68 – Firenze da 3612 estrazioni

30 – 34 – Genova da 3526 estrazioni

38 – 45 – Milano da 3724 estrazioni

11 – 23 – Napoli da 3560 estrazioni

58 – 80 – Palermo da 4130 estrazioni

21 – 42 – Roma da 4098 estrazioni

50 – 82 – Torino da 3639 estrazioni

75 – 79 – Venezia da 3226 estrazioni

46 – 82 – Tutte le ruote da 354 estrazioni

Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 8 gennaio 2019

Numeri estratti:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Superenalotto 7 gennaio: numeri estratti

Numeri estratti: 45 55 8 28 58 3

Numero Jolly: 1

Numero SuperStar: 36

10eLotto: estrazione serale 8 gennaio

Numeri:

Oro:

Doppio Oro:

Natale 100×100: premiate 17 regioni d’Italia

Ebbene sì, il concorso promosso da Lottomatica per le feste natalizie, ha visto tantissimi vincitori. Vincitori sparsi in tutta Italia, in ben 17 regioni, che hanno portato la cifra in palio di 100mila euro. Insomma, un Natale diverso per 100 vincitori. Alcuni, ci sono riusciti anche tramite il mezzo dei ‘sistemi’. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio dove si trovano, in quale parte del nostro stivale, i vincitori di Natale 100×100:

19 sono le vincite realizzate in Lombardia . Le province baciate dalla fortuna sono state Milano, Bergamo, Varese, Como, Monza Brianza, Pavia e Brescia.

baciate dalla fortuna sono state 8 vincite in Emilia Romagna . Le vincite sono state realizzate nelle province di Piacenza, Riccione, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna e Reggio Emilia.

sono state realizzate nelle di 7 vincite nel Lazio nelle province di Roma, Viterbo e Latina.

nelle di 6 vincite in Puglia nelle province di Bari, Lecce, Foggia e Taranto.

nelle di 4 vincite in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.

nelle di 4 vincite in Veneto nelle province di Padova, Treviso e Venezia.

nelle di 4 vincite in Campania : festeggiano Napoli e Avellino.

festeggiano 3 vincite in Sicilia nelle province di Caltanissetta, Palermo e Trapani.

nelle di 3 vincite in Sardegna nelle province di Cagliari, Oristano e Sassari.

nelle di 3 vincite in Abruzzo. Festeggiano le province di Chieti e Teramo.

Festeggiano le di 3 vincite in Umbria . È la provincia di Perugia a gioire.

È la di a gioire. 3 vincite in Calabria nella provincia di Cosenza.

nella di 2 vincite in Trentino in provincia di Bolzano.

in di 2 vincite in Toscana in provincia di Siena e Pisa.

in di 1 vincita in Liguria in provincia di Savona.

in di 1 vincita nelle Marche in provincia di Ancona.

nelle in di 1 vincita realizzata in Friuli nella provincia di Udine.

realizzata nella 3 vincita sono state realizzate online.

sono state realizzate 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi .

Come si gioca e quanto costa giocare al Superenalotto?

E’ semplicissimo. Basta recarsi in ricevitoria, scegliere la schedina vuota da compilare e poi segnare 6 numeri a piacere. Basterà consegnarla al banconista per farla giocare. Il costo, in questo caso, sarà soltanto di un euro. Se poi si vuole aggiungere il numero SuperStar, questo costa 0,50 centesimi in più per ognuno. Il Superstar è un gioco complementare al Superenalotto: lo si può, pertanto, abbinare alla sestina scelta. Come vedete, tentare la fortuna costa veramente molto poco. Poi, è ovvio che non bisogna farsi prendere la mano. Anche perché – giorno dopo giorno, giocata dopo giocata – si può cadere nella rete della ludopatia. Attenzione, dunque, fate molta attenzione!