Nuovo amore per Walter Nudo? Spunta una foto con Natalia Bush

Dopo la vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembra che Walter Nudo abbia ritrovato l’amore. Mentre tutti si aspettavano che risbocciasse la passione tra Nudo e la moglie Céline Mambour. Ecco che arrivano delle foto che rimischiano le carte in tavola. Il settimanale Chi infatti sorprende i fans e pubblica una foto in cui il vincitore del GFVip è molto vicino alla bellissima modella Natalia Bush. Pare infatti che Walter abbia passato l’inizio del nuovo anno proprio in compagnia della bella modella bionda.

Walter Nudo e Natalia Bush: amicizia o amore?

Walter e Natalia hanno trascorso insieme a Capri l’inizio del nuovo anno. I due avrebbero trascorso, negli ultimi giorni, parecchio tempo insieme. Dunque la domanda ora sorge spontanea: sarà semplice amicizia o c’è qualcosa di più che li lega? Per ricordare i bei momenti Walter e Natalia hanno scattato anche molte foto insieme. Insomma, per ora c’è la conferma della frequentazione. Ora non ci resta che aspettare conferme. Intanto la foto tra Walter Nudo e Natalia Bush è sicuramente inaspettata. Questo perché l’attore ha più riprese nelle ultime dichiarazioni fatte aveva ammesso di essere single. A Pomeriggio 5 infatti Walter aveva spiegato che il suo cuore non era impegnato. “Non mi sono ri-fidanzato. Sono ancora casto, non è capitata la situazione giusta”. Sono state queste le parole che Walter ha detto nel salotto televisivo di Barbara D’Urso pochi giorni fa. Non avrà detto tutta la verità? Il tempo rivelerà le cose. Walter Nudo continua dunque a far parlare di sé. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, l’attore è ogni giorno al centro dei gossip. Oggi l’ultimo che lo legherebbe a Natalia Bush. Insomma un Walter Nudo più in forma e attivo che mai.

