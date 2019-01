View this post on Instagram

💙 Questa foto risale a Marzo dell’ anno scorso, per me ha un significato importante perché da quel momento smesso di soffrire della “Sindrome di Raynaud” , una Malattia rara che colpisce le arterie, caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo. Perdi letteralmente le dita delle mani.. e iniziano a farti davvero male. Ne ho sofferto per circa 3 anni, in genere dal mese di Ottobre fino ad Aprile di ciascun anno. Le ho provate tutte, tra integratori termogenici, medicinali vasodilatatori, sotto guanti.. di tutto! Ma mi capitava anche mentre ero al caldo dentro in casa!! 😅 Mi dissero che non è una malattia curabile e in genere tende ad esser degenerativa nel corso degli anni.. Quest’ anno sono stato positivamente colpito dal fatto che non è più riapparso alcun sintomo!! ZERO!! Perché ⁉️ Perché il più delle volte è la Testa che comanda.. la maggior parte (non dico tutte) delle disfunzioni corporee sono certo siano PSICOSOMATICHE. Paure, Stress, Frustrazioni, Delusioni, Ansia, e chi più ne ha più ne metta.. attaccano la psiche e la psiche sfocia nel Corpo che ha SEMPRE bisogno di valvole di sfogo. Anche un Amore logorante spesso incide! Forse ho Semplicemente lasciato FLUIRE… senza continuare a preoccuparmi troppo delle eventuali conseguenze della malattia.. ho alzato i livelli di Positività ✅, e il mio corpo ha giovato di tutto questo. Ora speriamo di non vederla più ricomparire in futuro!!💪🏻❤️❄️ • • • • • • • • • • • • • #icy #raynaudsdisease #skitime #freezing #cold #snow #snowtime #beyou #selfquotes #lovemylife #positivevibes #positiveenergy #positivevibrations