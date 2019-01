Annalisa Minetti, vittima di riprovevoli commenti su Instagram

Una cosa è certa: Annalisa Minetti non si sarebbe mai aspettata che si sarebbe scatenato un putiferio del genere. La cantante, infatti, com’è solita fare, ha pubblicato, qualche giorno fa, una foto che la ritrae insieme a sua figlia. Un tenero ritratto di famiglia, diciamoci la verità. Eppure, c’è chi, dietro a questa splendida foto tra madre e figlia, ha avuto da ridire. Commentando in modo riprovevole e criticando Annalisa. In particolare ciò che ha provocato la reazione di alcune sue followers, è stata la volontà della cantante a diventare madre per la seconda volta. Nonostante la sua malattia agli occhi. Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che è successo.

Annalisa Minetti, commenti riprovevoli su Instagram: “Sei cieca, non avresti dovuto fare il secondo figlio”

È proprio il caso di dirlo: non c’è mai limite al peggio. Purtroppo è proprio questo che dobbiamo dire. Come dette precedentemente, dunque, Annalisa Minetti ha pubblicato, nei giorni scorsi, una tenera foto con la sua piccoletta. Immediata è stata la reazione di alcune sue followers, che l’hanno pesantemente attaccata e criticata. In particolare, ciò che a detta delle sue fan desta scalpore è la volontà, nonostante la sua malattia, di diventare madre per la seconda volta. La loro “preoccupazione”, infatti, sarebbe proprio quella che la malattia possa ereditare la stessa malattia della madre. Ma, evidentemente, non sanno che la stessa Annalisa ha dichiarato più volte di aver fatto tutti i controlli necessari. E che la piccola sembra essere fuori pericolo.

Insomma, come potete notare questi commenti sono davvero di cattivo gusto. Fortunatamente, però, c’è chi la pensa diversamente e si congratula con Annalisa per il coraggio e la forza.