Barbara D’Urso si dimentica di annunciare Paolo Bonolis dopo Pomeriggio 5, la mini-gaffe non passa certo inosservata.

Barbara D’Urso ha fatto un piccolo incidente mediatico, se così si può dire, nei confronti di Paolo Bonolis. Durante la sua diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’urso ha fatto una mini gaffe che però non è certo passata inosservata. Il tutto è successo lunedì 7 gennaio. Appena tornati in onda

Barbara D’Urso Pomeriggio 5, gaffe con Paolo Bonolis

Bara D’Urso è tornata con il suo caffeuccio pomeridiano con Pomeriggio 5. Lo spazio pomeridiano di Barbara D’Urso tra notizie di cronaca e intrattenimento, accompagna come sempre i suoi telespettatori verso “Avanti un altro”, con Paolo Bonolis il programma che precede il telegiornale di Canale 5. Purtroppo però Barbara D’Urso, magari ancora un po’ troppo agitata dalla sua vacanza di Natale e Capodanno a Cuba con Malgioglio, si è dimenticata di annunciare lo show di Canale 5 Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Barbara D’Urso si dimentica Bonolis

Una dimenticanza che, come abbiamo detto, non è passata inosservata visto che la D’Urso non ha certo dimenticato di annunciare i suoi appuntamenti personali come quello con la Dottoressa Giò. Pare poi che con questo mancato annuncio del programma di Bonolis, Barbara D’Urso è venuta meno così alla promessa fatta a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stesso durante Domenica Live.

Così quando è arrivato il momento dei saluti di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ha così lanciato il programma di Bonolis. Una dimenticanza in altri momenti ingenua e superabile, purtroppo però Bonolis sta lottando duramente con Flavio Insinna in termini di share e di ascolti e anche un minimo “recap” al pubblico a casa in merito al programma che segue Pomeriggio 5 avrebbe fatto piacere a Bonolis, accaparrandosi così magari qualche telespettatore in più.