Benedetta Mazza e Stefano Sala, è scattato l’amore? L’ex gieffina fa chiarezza e dice come stanno le cose a Pomeriggio 5.

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Benedetta Mazza e Stefano Sala e del loro presunto amore. Al centro delle attenzioni dei fans alcune storie Instagram dei due. Dalle stories infatti si è inteso che i due ex concorrenti del grande Fratello hanno deciso di trascorrere alcuni giorni insieme sulla neve. Subito i followers hanno pensato che fosse nato l’amore e che stesse per arrivare un’ufficializzazione di fidanzamento. Oggi però Benedetta fa finalmente chiarezza sulla situazione e mette le cose in chiaro. La verità è che, dopo la bella esperienza vissuta dai due nella casa del Grande Fratello Vip, le cose non sono cambiate. Da quanto detto dalla biondissima Mazza, tra lei e il modello moro Stefano, le cose non sono affatto cambiate. Pare infatti che, dalla situazione che tutta Italia aveva appreso dal reality, le cose non siano cambiate di una virgola.

Benedetta Mazza, a Pomeriggio 5 parla di Stefano Sala: ecco qual è la situazione attuale

Ospite di Barbara D’Urso, Benedetta Mazza ha dichiarato che tra lei e Stefano non c’è amore. Quindi rispetto alla situazione appresa nella casa, non è cambiato nulla. I due ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, per ora, sono solo amici. Allo stato attuale delle cose quindi la fiamma che tutti volevano si accendesse tra le mura della casa non si è ancora accesa. E la vacanza in montagna insieme allora? La Mazza ha detto che insieme a lei non c’era solo Stefano ma anche altre persone. I due infatti erano sulla neve insieme ad amici che hanno in comune. Pare chiaro quindi che, quella sulla neve, non è stata nessuna gita d’amore. Tra l’altro Stefano Sala non ha ancora fatto chiarezza sulla sua situazione amorosa attuale. Infatti il bel modello moro ha dichiarato che, appena avrà le idee più chiare sui suoi sentimenti, sarà il primo ad aggiornare i suoi innumerevoli followers.

