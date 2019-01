Sanremo 2019: l’annuncio durante Sanremo Giovani 2018 degli 11 big in gara durante il festival di Claudio Baglioni.

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno annunciato i nomi dei primi undici concorrenti in gara a febbraio a Sanremo 2019. Questa sera, venerdì 21 novembre 2018 scopriremo quindi chi sarà all’Ariston a febbraio. Nel corso della serata di giovedì 20 dicembre 2018, invece, sempre i due conduttori hanno annunciato i nomi dei primi 11 cantanti Big di Sanremo 2019. Le due serate di Sanremo Giovani 2018 saranno così animate non solo dalla gara dei giovani (clicca qui per sapere tutto sulla gara), ma anche dall’attesissimo annuncio dei nomi dei cantanti Big che parteciperanno a Sanremo 2019.

Cantanti Sanremo 2019: i 22 big annunciati da Baudo e Rovazzi

Durante la serata di Sanremo Giovani 2018 di questa sera, 21 dicembre 2018,Baudo e Rovazzi hanno annunciato i rimanenti 11 big che vedremo in gara a Sanremo 2019. Ecco allora l’elenco completo

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

– Un’altra luce Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

– Nonno Hollywood Francesco Renga – Aspetto che Torni

– Aspetto che Torni Boomdabash – Per un milione

– Per un milione Achille Lauro – Rolls Royce

– Rolls Royce Arisa – Mi sento Bene

– Mi sento Bene Ex Otago – Solo una canzone

– Solo una canzone Daniele Silvestri – Argento Vivo

– Argento Vivo Negrita – I ragazzi stanno bene

– I ragazzi stanno bene Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

– Un po’ come la vita Federica Carta e Shade – Senza Farlo Apposta

– Senza Farlo Apposta Paola Turci – L’ultimo Ostacolo

L’ultimo Ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me

– Abbi cura di me Zen Circus – L’amore è una dittatura

– L’amore è una dittatura Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

– Le nostre anime di notte Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Cosa ti aspetti da me Irama – La ragazzo con il cuore di latta

– La ragazzo con il cuore di latta Ultimo – I tuoi particolare

– I tuoi particolare Nek – Mi farò trovare pronto

– Mi farò trovare pronto Motta – Dov’è l’Italia

– Dov’è l’Italia Il Volo – Musica che Resta

– Musica che Resta Ghemon – Rose Viola

Sanremo 2019: i cantanti in gara

Quest’anno Sanremo 2019 apre le porte al mondo dell’indie. Nomi come Zen Circus e Motta, infatti rappresentano questa realtà così cara al mondo dei giovani. Stesso discorso, seppure nel mondo del rap, si fa per Ghemon. Aveva già partecipato a Sanremo 2018 come ospite di Diodato e Roy Paci, ma quest’anno gareggerà veramente e si spera che riuscirà ad ottenere un buon risultato. Spazio anche ai cantanti amati dai ragazzi: Ultimo e Irama, infatti faranno la gioia dei più giovani. Insomma, sarà un super festival di Sanremo 2019.