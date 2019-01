Caterina Balivo parla dei suoi figli e confessa che i due non vanno molto d’accordo, ma è solo temporaneo.

Caterina Balivo, come sappiamo, ha due figli. Guido Alberto di 6 anni e Cora di un anno e mezzo avuti dal marito Guido Maria Brera. La conduttrice di Vieni da Me, però, come si legge sul settimanale Confidenze, ha dichiarato che i due non vanno particolarmente d’accordo. La Balivo però non si è dimostrata particolarmente preoccupata visto che anche lei con sua sorella Sara da piccole litigavano di continuo.

Caterina Balivo parla dei figli

Al settimanale Confidenze, Caterina Balivo racconta che Cora e Guido Alberto non vanno molto d’accordo. Pare che, soprattutto il più grande, si sia dimostrato subito molto geloso della sorella. “È un litigio continuo” ha dichiarato la presentatrice di Vieni da Me, ma allo stesso tempo ha appunto ricordato di come anche lei con sua sorella abbia avuto un rapporto un pochino complicato. Caterina Balivo tuttavia si è detta molto felice della sua situazione familiare e del suo rapporto con il marito.

Caterina Balivo e l’amore per il marito Guido Maria Brera

L’amore tra Guido Maria Brera e Caterina Balivo è più solido che mai. Lo scrittore, 38 anni di Aversa, le ha letteralmente sconvolto la vita. Sempre a Confidenze Caterina Balivo ha raccontato che Guido Maria Brera l’ha letteralmente sconvolta per il suo essere così risoluto e per aver fatto tutto da solo nella vita. Il compagno della Balivo, infatti si è realizzato come uomo solo con le sue mani. Del resto Guido Maria Brera è nato in una famiglia normale, subito dopo la laurea è andato a Londra per un per tentare di sfondare, come fanno molti altri giovani. Ma ho lottato duramente per raggiungere tutti i suoi obiettivi. Caterina Balivo ha poi concluso dichiarando che Guido Maria Brera: “Mi ha reso madre e moglie. Cosa posso volere di più”.

