Chiara Ferragni, la madre dura: “La sua fama danneggia la mia credibilità”.

Non si placano le polemiche attorno ai “Ferragnez“, vale a dire la coppia, arrivata anche al matrimonio, composta dal noto rapper Fedez e dalla celeberrima influencer, tra le più importanti al mondo. In molti li attaccano per svariati motivi. A partire dalle loro effusioni amorose diffuse sui social fino ad arrivare al loro modo di esporre il piccolo Leone.

Tramite Vanity Fair, però, sono arrivate delle parole che non saranno di certo banali per Chiara. Intervistata dal noto settimanale, la scrittrice Marina Di Guarda, madre della fashion blogger, ha confessato i suoi pensieri senza troppi peli sulla lingua.

Chiara Ferragni, l’attacco della madre

La fama della figlia, però, non può non condizionare anche la carriera da scrittrice di Marina Di Guarda. Che non fa niente per nascondere questa verità inevitabile: “Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggi per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano ‘ah la mamma della Ferragni pubblica libri, chissà chi glieli scrive?’. La sfida è far capire che quanto esprimo non ha nulla a che fare con la popolarità di Chiara. Esposizione di Leone? È una scelta dei genitori che io rispetto: le foto di Leo non comunicano altro che allegria e un bel senso di famiglia“.

