Claudio Baglioni contro il Governo: “Ricostruisce muri, Paese incattivito”.

La questione delle due navi delle ONG, la “Sea Watch” e la “Sea Eye”, bloccate in mezzo al Mediterraneo ha riaperto il fronte per gli oppositori di Salvini e in generale del Governo. A questo schieramento è andato ad aggiungersi proprio nelle ultime ore il cantante, tra le icone della musica italiana. Le parole utilizzate devono far riflettere, soprattutto perché dette a pochi giorni dall’inizio di Sanremo.

L’occasione gli è stata offerta in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival, di cui lui sarà direttore artistico dopo il trionfo della passata stagione. Le parole utilizzate non faranno di certo piacere, né alla Lega né al Movimento 5 Stelle dal momento che è un vero attacco frontale.

Claudio Baglioni contro il Governo

Di seguito riportiamo le parole utilizzate dal celeberrimo cantautore nella conferenza stampa di presentazione della 69a edizione del festival di Sanremo. Riflessioni che devono spingere a ragionare sui fatti di oggi: “Credo che le misure messe di questo governo e dei precedenti non siano adatte. Quest’anno ricorre anche il 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. A quel tempo eravamo convinti di vivere un grande cambiamento. Qui stiamo ricostruendo i muri. Il nostro Paese è incattivito e rancoroso verso l’altro“. Arriverà una replica da parte di Salvini o Di Maio? Ai posteri l’ardua sentenza.

