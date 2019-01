Diletta Leotta in abito trasparente: lo scatto fa impazzire tutti i fan.

Continua la vacanza di Diletta Leotta. E così la conduttrice di Diletta Gol, approfittando anche della pausa delle partite, trascorre le ultime ore di vacanza e di relax al caldo di Dubai. Lo testimoniano, infatti, i continui scatti che la bella catanese continua a pubblicare su Instagram per allietare e condividere sprazzi della sua vita quotidiana con i suoi numerosi followers. L’ultimo postato, però, avrà senz’altro catturato l’attenzione più di tutti gli altri. Perché? Beh, semplice. Diletta si mostra con un lunghissimo abito color oro. Tutto nella norma, diremmo. Se non fosse per il fatto che l’abito è totalmente trasparente.

Diletta Leotta in abito trasparente: l’attenzione dei suoi fan va altrove

Insomma, con l’ultima foto pubblicata da Diletta Leotta, la conduttrice sportiva avrà fatto sicuramente alzare la temperatura. Ma, d’altra parte, non può accadere il contrario. Diletta, infatti, si mostra con un incantevole abito color oro. Che dire? Sembra disegnato apposta per lei. Le sta divinamente. Naturalmente, però, gli occhi critici dei suoi followers hanno notato un dettaglio: il vestito è trasparente. Ed, infatti, proprio a tal proposito sono stati numerosi i commenti che, ironicamente, hanno affermato di aver zoomato sulla foto, per cercare di cogliere qualche cosa in più.

Ma c’è, invece, chi addirittura consiglia agli altri di non “zoomare”, dal momento che non si riesce a cogliere nulla.

Insomma, c’è davvero da ridere. Ma di una cosa siamo certi, Diletta è davvero incantevole.