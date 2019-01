Elisa Isoardi potrebbe lasciare La Prova del Cuoco: ecco perché

Stando ad alcune indiscrezione, dopo il Festival di Sanremo, ci sarebbero dei grossi cambiamenti in Rai. A quanto pare, infatti, la bella Elisa Isoardi potrebbe lasciare immediatamente la conduzione del famoso cooking show di Rai 1, La Prova del Cuoco. Ma per quale motivo? Beh, semplice. Abbiamo già detto, infatti, di quanto gli ascolti dello show siano del tutto calati, dopo l’addio di Antonella Clerici. La puntata dell’8 gennaio, infatti, ha visto prevalere, ancora una volta, la diretta concorrente Mediaset, con Forum, con uno share di 13,3%. Ma, secondo Dagospia, Elisa non lascerà lo show per questo motivo. Ecco svelato, quindi, il perché.

Elisa Isoardi potrebbe lasciare La Prova del Cuoco: ecco svelato il motivo

Quindi, come detto precedentemente, Elisa Isoardi potrebbe lasciare per sempre la conduzione de “La Prova del Cuoco”. A rivelarlo è “Dagospia”. Secondo il settimanale, infatti, dopo il Festival di Sanremo, Elisa potrebbe lasciare il famoso cooking show di Rai 1 per condurre un altro programma, targato sempre Rai, di successo. Stiamo parlando, a tal proposito, de “La vita in diretta”. A quanto pare, infatti, la neo direttrice dell’azienda, Teresa De Santis, vorrebbe apportare delle grosse modifiche al palinsesto. Dopo un ipotetico ritorno di Massimo Giletti. E un probabile addio di Fabio Fazio. Anche Francesca Fialdini e Tiberio Tiberi potrebbero lasciare la Rai. Abbandonando, quindi, la conduzione del noto programma pomeridiano. A sostituire la bella toscana, infatti, sarebbe proprio Elisa. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vederla in nuove vesti?