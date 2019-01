Etna, terremoto nella notte di magnitudo 4.1

Il territorio catanese continua a tremare. Stanotte, infatti, si sono verificate altre due scosse di terremoto. Una distante dall’altra di circa 50 minuti. La prima scossa è stata quella più potente. Registrando, infatti, una magnitudo di 4.1, ed è stata avvertita a Milo, provincia di Catania. Ma non solo. Ad avvertire la scossa, anche le popolazioni alle pendici dell’Etna. Il secondo terremoto, invece, avvertito nella costa orientale, quindi a Messina, è avvenuto intorno all’1:50 con una magnitudo di 2,7. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo.

Etna, terremoto di 4.1 nella notte: ancora paura a Milo, provincia di Catania

È dal famoso 24 dicembre 2018, quando appunto il vulcano siciliano ha eruttato, che il territorio non ha pace. Da quel giorno, infatti, si sono verificate diverse scosse di terremoto, più o meno forti, che hanno provocato forti danni alle cose. Le ultime, quindi, si sono verificate proprio stanotte. La prima, di magnitudo 4.1, è avvenuta intorno alle 00:50. Ed è stata avvertita a Milo, in provincia di Catania. Ma anche dalla popolazione alle pendici dell’Etna. La seconda scossa, invece, seppure più breve, è avvenuta alle 1:50 dalla popolazione di Messina. Secondo le primi analisi, dunque, l’ipocentro sono i comuni Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo. Fortunatamente, come riferisce l’Istituto di Vulcanologia entrambe le scosse non hanno registrato alcun danno alle persone o alle cose. Naturalmente, però, si è diffusa un gran paura. Che ha portato, poi, alle persone ad abbandonare le loro case.