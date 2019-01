J-Ax su Instagram pubblica una tenera foto con il figlioletto Nickolas.

J Ax è diventato un papà modello! Come sappiamo J-ax ha scritto una canzone per suo figlio Nickolas e per la moglie Eliana Cocker. Il brano è bellissimo e si vede proprio che il rapper, di fondo, ha un po’ cambiato vita ed è ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno al mestiere di papà. Ogni mattina presto infatti lo vediamo impegnato a trascorrere del tempo con suo figlio, soprattutto all’alba. Il cantante ha spiegato che questo è il momento miglioe perché può camminare liberamente per strada con suo figlio senza venire fermato continuamente dai fan chiedono autografi e foto.

J-Ax Instagram, la foto commovente con il figlio

Scorrendo sul profilo di J-Ax su Instagram vediamo sempre più spesso delle foto del rapper che si dedica a trascorrere del tempo di qualità con suo figlio. I due giocano insieme, colorano si danno abbracci e baci. L’ultima foto, scattata probabilmente dalla moglie Eliana, immortala J-ax e suo figlio intenti a disegnare e a colorare un album da disegno. L’immagine li riprende dall’alto. Entrambi hanno una matita nella mano destra e nonostante le evidenti differenze visto che J-Ax è completamente rasato e pieno di tatuaggi e il piccolo Nickolas ovviamente no, i due si vede che hanno una certa somiglianza. La stessa postura, lo stesso sguardo dritto verso quaderno. I due stanno “colorando il mondo” come ha dichiarato J-Ax nella didascalia che accompagna la foto.

J-Ax diventa papà, ma non rinuncia a fare il rapper

Fare il papà è sicuramente stata un’emozione nuova per il rapper che in questi ultimi mesi ha letteralmente trasformato il suo stile di vita. Da rapper senza freni a papà, ma senza mai snaturarsi. Prova ne sono gli ultimi concerti che ha fatto con il ritorno degli Articolo 31 e che hanno catalizzato l’attenzione di migliaia e migliaia di persone. Chissà magari Nickolas seguirà le orme del papà prima o poi!

Vieni papà, coloriamo il mondo. ❤️😍❤️.

