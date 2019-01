Miriam Leone prima di entrare in doccia: un particolare non passa inosservato

La bellissima Miriam Leone ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto prima d’entrare in doccia. Gioielli ben in vista: un orologio ed una collana. Ma non sono quelli a fare la differenza. Miriam è bellissima, potremmo parlarvi degli occhi capaci di incantare chiunque fino ai capelli di un colore rarissimo. Insomma, è un’attrice che sa come lasciare i propri fan a bocca aperta. In questo post su Instagram la vediamo intenta ad entrare in doccia. Se la vista non ci inganna, dovrebbe essere così. Oppure una sauna. Insomma, poco importa, no?

Miriam Leone incanta i followers: quel particolare negli hashtag non passa inosservato

Sarà che il progetto a cui sta lavorando la entusiasma molto. Sarà che è così bella da sempre, ma nell’ultimo periodo sta veramente sbancando i social con le sue foto, una più bella dell’altra.

“I did it my way, buongiorno, freedom, love, no regrets, accussì”: ecco, nei suoi hashtag c’è un particolare che ci lascia per un attimo interdetti. “Accussì”, è la traduzione in napoletano di ‘così’. Miriam è catanese, una bellezza siciliana. Eppure, sembra abbia molto a cuore Napoli ed i napoletani. Sui social ci sono sempre molti riferimenti alla città partenopea. Ultimamente ci è stata da turista e, probabilmente, sarà rimasta incantata dai paesaggi e dal linguaggio colorito delle persone. Gli hashtag che vediamo nel suo ultimo post vanno dall’inglese al napoletano: insomma, un post internazionale, cosmopolita. Inutile riportarvi i commenti che le sono arrivati. Sono tutti positivi. Tutti complimenti per la bellezza e non solo. C’è anche chi le dedica frasi romantiche. In effetti, è difficile non innamorarsi di fronte a degli occhi così.