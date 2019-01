Napoli, il mare di Mergellina è bianco: ecco cos’è successo

Oggi, 8 gennaio, si è verificato un episodio alquanto strano nel mare di Mergellina, a Napoli. Secondo quanto riporta Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei verdi, infatti, intorno alle 11:00 il mare ha assunto un colore bianco. Ma non solo. A quanto pare, infatti, l’odore che emanavano le acque era davvero maleodorante. Insomma, simile a quello emanato da composti chimici. In pochi minuti, dunque, tutta l’area del porticciolo, fino a raggiungere gli aliscafi sostanti lì, ha assunto un colore lattiginoso. Naturalmente, l’episodio ha avuto ripercussioni anche per l’ambiente. Secondo alcuni testimoni, infatti, sarebbero saliti immediatamente a galla tutti i pesci che nuotavano nelle acque. E che, di conseguenza, sono morti con la diffusione del materiale inquinante.

“Stamattina, intorno alle 11:30/12:00, il mare di Mergellina ha assunto un colore bianco”, questo è quello che dichiarano Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale, e Marco Gaudini. A quanto pare, infatti, una sostanza inquinante, gettata nelle acque di Mergellina, ha provocato dei seri danni. Non solo, infatti, si è sprigionato un bruttissimo odore. Ma, come riporta il consigliere comunale, ci sono stati dei gravissimi danni alla fauna ittica. Provocando la morte dei pesci. E anche l’intossicazione dei gabbiani. “Abbiamo provveduto ad allertare l’Arpac e i vigili urbani che sono intervenuti immediatamente. Sul posto sono presenti i tecnici delle acque del Comune di Napoli. Sono corso dei rilevamenti per catalogare la sostanza. E per risalire, attraverso l’apertura di tutti i pozzetti, allo scarico dal quale è fuoriuscita la sostanza”, queste la parole di Borrelli.

A svelare la verità è Marco Gaudini, consigliere comunale che, insieme a Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto sul posto. “Dopo un’intensa opera di controlli e verifiche pare che l’enorme chiazza bianca derivi da uno sversamento abusivo in un tombino di materiale assimilabile ad idropitture. Sono in corso tutte le verifiche per accertare quanto accaduto e la natura del composto”, questo è quanto dichiara il consigliere su Facebook.