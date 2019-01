Paola Di Benedetto, compleanno da sogno insieme al suo amore Federico Rossi, in arte Fede.

Paola di Benedetto compie 24 anni. Per festeggiare il suo compleanno, l’ex Madre Natura ha scelto di fare una vacanza insieme al suo fidanzato Federico Rossi. Il biondo del duo musicale Benji e Fede. I due innamorati, negli ultimi giorni, hanno pubblicato alcuni scatti su Instagram. Per festeggiare il ventiquattresimo compleanno di Paola la felice coppia è andata a Courmayeur. Le loro foto con un paesaggio naturale innevato sono state subito sommerse dai like dei loro followers. Un amore dunque che sembra andare a gonfie vele. Dopo la breve relazione con Francesco Monte, l’ex concorrente dell’isola ad oggi sembra innamoratissima del suo Federico. Dunque tutte le critiche e i dubbi iniziali piovuti addosso alla amorevole coppia ora sono spazzati via dalla loro felicità ce trapela dagli scatti postati sui social.

Leggi anche –> Paola Di Benedetto, spiegato il perché della rottura con Monte: “Ha avuto un trauma”

Per ulteriori news su Paola Di Benedetto, le sue ultime dichiarazioni e i suoi migliori scatti fotografici –> CLICCA QUI

La dedica di Fede per i 24 anni di Paola di Benedetto

Sui profili Instagram di Fede e Paola appaiono le foto della serate del compleanno della bella modella mora. In queste foto i due si abbracciano e sorridono felici davanti ad una torta di compleanno. Sotto le foto, due didascalie semplici ma ricche di significato. Fede scrive: “Auguri ad una bella donzella. Paolita”. Mentre Paola scrive: “Grazie a te per essere cosi incredibile”. Il loro amore è oramai consolidato e questo fa impazzire i followers che ogni giorno inondano di like le loro foto sui social. I due innamorati sono molto giovani. Fede ha quasi 25 anni, mentre Paola ne ha appena compiuti 24. Eppure il loro amore è così forte che pare che niente li potrà separare. Insomma un amore puro e genuino. E vederlo tra due giovanissimi non può che far brillare gli occhi e gioire per loro.

Per vedere tutte le foto di Paola Di Benedetto e Federico Rossi -> CLICCA QUI