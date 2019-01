Sanremo 2019 cantanti in gara, data di inizio, conduttori e ospiti.

Mancano poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2019 e le indiscrezioni sui presentatori, ospiti e cantanti in gara si susseguono senza sosta. Nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019 finalmente però abbiamo scoperto tutto. Noi di SoloGossip seguiremo tutto per voi! Vediamo insieme cosa sapere!

Data inizio Festival Di Sanremo 2019

Notizia certa è la data di inizio del Festival. La gara, infatti, si svolgerà dal 5 al 9 febbraio 2019. La conduzione sarà affidata, dopo il successo della 68esima edizione, all’inimitabile Claudio Baglioni. Il cantante romano, infatti, nell’edizione scorsa, ha dimostrato di essere un leone da palcoscenico, riscuotendo un ottimo successo. Ma chi saranno i cantanti in gara? E gli ospiti?

Sanremo 2019: big in gara e canzoni

La nuova edizione di Sanremo 2019 sta, ormai, per cominciare. Se sappiamo con certezza il nome del conduttore: Claudio Baglioni, confermato dopo il successo dell’edizione scorsa. Ecco i cantanti in gara:

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

– Un’altra luce Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

– Nonno Hollywood Francesco Renga – Aspetto che Torni

– Aspetto che Torni Boomdabash – Per un milione

– Per un milione Achille Lauro – Rolls Royce

– Rolls Royce Arisa – Mi sento Bene

– Mi sento Bene Ex Otago – Solo una canzone

– Solo una canzone Daniele Silvestri – Argento Vivo

– Argento Vivo Negrita – I ragazzi stanno bene

– I ragazzi stanno bene Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

– Un po’ come la vita Federica Carta e Shade – Senza Farlo Apposta

– Senza Farlo Apposta Paola Turci – L’ultimo Ostacolo

L’ultimo Ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me

– Abbi cura di me Zen Circus – L’amore è una dittatura

– L’amore è una dittatura Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

– Le nostre anime di notte Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Cosa ti aspetti da me Irama – La ragazzo con il cuore di latta

– La ragazzo con il cuore di latta Ultimo – I tuoi particolare

– I tuoi particolare Nek – Mi farò trovare pronto

– Mi farò trovare pronto Motta – Dov’è l’Italia

– Dov’è l’Italia Il Volo – Musica che Resta

– Musica che Resta Ghemon – Rose Viola

Ospiti Sanremo 2019: i primi nomi

Come ogni anno, anche in quest’edizione del Festival di Sanremo ci aspettiamo grandi ospiti del mondo musicale e dello spettacolo. Il nome più volte accostato al palco dell’Ariston è Andrea Bocelli, che potrebbe presentarsi insieme a suo figlio. Oppure c’è chi lo vorrebbe accompagnato dall’illustre Ed Sheeran. Il cantante britannico, infatti, ha duettato con Andre Bocelli in “Perfect”. Ma non solo. Tra i nomi più accreditati ci sono: Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Fedez.

Conduttori Sanremo 2019

Accanto a Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2019 spuntano due nomi d’eccezione confermati: Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

