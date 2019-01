Diretta Sanremo 2019 conferenza stampa di presentazione con Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni

C’è grande attesa nell’area per il Festival di Sanremo 2019. Manca meno di un mese all’inizio della kermesse che animerà il teatro Ariston di Sanremo dal 5 al 9 febbraio 2019. Ormai si sa che accanto al conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni ci saranno due nomi importanti della comicità italiana. Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019 di oggi 9 gennaio, sono state annunciate alcune novità molto interessanti riguardanti gli ospiti, la conduzione e lo svolgimento delle 5.

Diretta Sanremo 2019: la conferenza stampa con Baglioni

Dopo gli iniziali saluti di rito e i ringraziamenti per essere la location di Sanremo 2019 inizia con grande stile la conferenza stampa del Festival. “Credo che Claudio Baglioni, durante il Festival riceverà il riconoscimento di amico della città di Sanremo” dichiara il Sindaco Biancheri della città che ospita Sanremo 2019.

Prende poi la parola Claudio Baglioni: “Ci sono le conferme intorno alla centralità della musica e delle parole. Combattiamo con questa forma di espressione tascabile che è la canzone. Le canzoni sono un’arte povera, ma riescono laddove tante altre cose non ce la fanno. Creano una memoria, un richiamo evocativo immediato, sono come delle stelle, dei profumi e noi cerchiamo di salvaguardarle”. Non ci saranno eliminazioni: “Sanremo è un evento trasmesso, non una trasmissione televisivo ed è eccezionale”.

Gara Sanremo 2019: il programma serata per serata

Nel corso delle cinque serate di Sanremo 2019, i 24 cantanti in gara parteciperanno con le loro canzoni inedite e si esibiranno tutti insieme nella prima serata di martedì 5 febbraio 2019. Nelle successive serate del 6 e 7 febbraio 2019 i cantanti in gara a Sanremo 2019 si esibiranno nuovamente, ma divise in due gruppi da 12 e interpreteranno i propri brani per una seconda volta. La quarta serata di Sanremo 2019 prevista per venerdì 8 Febbraio vedrà come sempre i 24 cantanti esibirsi nuovamente con le loro canzoni in gara. Questa volta però riarrangiate ed eseguite insieme ad una ospite. Alla fine, nella serata di sabato 9 febbraio 2019, dopo avere ascoltato ancora una volta le 24 canzoni in gara dei Big, si scoprirà il cantante vincitore della 69esima edizione del Festival della canzone italiana.

Canzoni in gara a Sanremo 2019

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

– Un’altra luce Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

– Nonno Hollywood Francesco Renga – Aspetto che Torni

– Aspetto che Torni Boomdabash – Per un milione

– Per un milione Achille Lauro – Rolls Royce

– Rolls Royce Arisa – Mi sento Bene

– Mi sento Bene Ex Otago – Solo una canzone

– Solo una canzone Daniele Silvestri – Argento Vivo

– Argento Vivo Negrita – I ragazzi stanno bene

– I ragazzi stanno bene Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

– Un po’ come la vita Federica Carta e Shade – Senza Farlo Apposta

– Senza Farlo Apposta Paola Turci – L’ultimo Ostacolo

L’ultimo Ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me

– Abbi cura di me Zen Circus – L’amore è una dittatura

– L’amore è una dittatura Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

– Le nostre anime di notte Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Cosa ti aspetti da me Irama – La ragazzo con il cuore di latta

– La ragazzo con il cuore di latta Ultimo – I tuoi particolare

– I tuoi particolare Nek – Mi farò trovare pronto

– Mi farò trovare pronto Motta – Dov’è l’Italia

– Dov’è l’Italia Il Volo – Musica che Resta

– Musica che Resta Ghemon – Rose Viola

